''Решил покаяться?'' Гиркин восстал против Путина из-за Курил

Один из первых главарей террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) 25 декабря провел одиночный пикет у здания Министерства иностранных дел России против передачи южных Курильских островов Японии.

Он простоял у госздания около часа с плакатом "Сдача Южных Курил = госизмена" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Отстоял с 12:00 до 13:00 в пикете у МИДа. Подавляющее большинство мимо проходящих – даже не обратили внимания на плакат. Один случайный знакомый, тоже случайно проходивший мимо, спросил: "Ну Вы же понимаете, что всё это бесполезно и что острова уже решили отдать?" На что получил от меня ответ: "Ничего не бывает бесполезным. Хотя-бы для нас самих", – отчитался террорист в соцсети.

По его словам, есть разница между "молчаливым соучастием" в предательстве и бессильным, но "четко выраженным протестом против него".

"Об этом следует помнить каждому, кто всерьез считает себя гражданином, а не бессловесным рептильно-травоядным быдлом, которое, действительно, наша государственно-олигархическая мафия совершенно вправе и далее унижать так, как ей только угодно", – добавил Гиркин.

Игорь Гиркин (Стрелков)

В сети отметили, что прохожим россиянам не было дело до пикетирующего, и все проходили мимо.

"Не до Донбасса уже и не до Стрелкова, и не до монархических идей, и не смешите меня показным отсутствием полицейщины, завтра выйдет кто с надписью "Путин изменник Медведева" или "Даешь меня в президенты", первого в кутузку, второго в психушку. Безликая равнодушная страна", – написали в сети.

"Стрелков пикетирует здание МИД в Москве. Решил покаяться?", "До него стало доходить, что он был пешкой в путинской игре, где Путин не собирался официально присоединять Донбасс, ему нужна была лишь война. Но Гиркин много знает", "Экий Гиркин либераст оказывается", "Террорист Гиркин продолжает прыгать на террориста Путина", – отреагировали в сети.

Ну вот и подошла к своему логическому финалу Русская весна. Герой обороны Славянска, полковник Стрелков, чье имя гремело на всех федеральных каналах, теперь скромно, в одиночку, держит оборону Курил, до которых нет дела россиянам, проходящим мимо одиноко стоящего мужичка… pic.twitter.com/E4ptToOujy — Хроники стабильности (@Hronikist) 25 грудня 2018 р.

Стрелков пикетирует здание МИД в Москве. Решил покаяться? pic.twitter.com/8TXgPPMyOx — Малаховы (@malahovy) 25 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с Россией и заключить мирный договор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".

Акция протеста также прошла на Сахалине против передачи Японии части Курильских островов.

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