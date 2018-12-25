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''Решил покаяться?'' Гиркин восстал против Путина из-за Курил

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Один из первых главарей террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) 25 декабря провел одиночный пикет у здания Министерства иностранных дел России против передачи южных Курильских островов Японии.

Он простоял у госздания около часа с плакатом "Сдача Южных Курил = госизмена" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Отстоял с 12:00 до 13:00 в пикете у МИДа. Подавляющее большинство мимо проходящих – даже не обратили внимания на плакат. Один случайный знакомый, тоже случайно проходивший мимо, спросил: "Ну Вы же понимаете, что всё это бесполезно и что острова уже решили отдать?" На что получил от меня ответ: "Ничего не бывает бесполезным. Хотя-бы для нас самих", – отчитался террорист в соцсети.

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По его словам, есть разница между "молчаливым соучастием" в предательстве и бессильным, но "четко выраженным протестом против него".

"Об этом следует помнить каждому, кто всерьез считает себя гражданином, а не бессловесным рептильно-травоядным быдлом, которое, действительно, наша государственно-олигархическая мафия совершенно вправе и далее унижать так, как ей только угодно", – добавил Гиркин.

Игорь Гиркин (Стрелков)

Игорь Гиркин (Стрелков)

В сети отметили, что прохожим россиянам не было дело до пикетирующего, и все проходили мимо.

"Не до Донбасса уже и не до Стрелкова, и не до монархических идей, и не смешите меня показным отсутствием полицейщины, завтра выйдет кто с надписью "Путин изменник Медведева" или "Даешь меня в президенты", первого в кутузку, второго в психушку. Безликая равнодушная страна", – написали в сети.

"Стрелков пикетирует здание МИД в Москве. Решил покаяться?", "До него стало доходить, что он был пешкой в путинской игре, где Путин не собирался официально присоединять Донбасс, ему нужна была лишь война. Но Гиркин много знает", "Экий Гиркин либераст оказывается", "Террорист Гиркин продолжает прыгать на террориста Путина", – отреагировали в сети.

''Решил покаяться?'' Гиркин восстал против Путина из-за Курил
''Решил покаяться?'' Гиркин восстал против Путина из-за Курил
''Решил покаяться?'' Гиркин восстал против Путина из-за Курил
''Решил покаяться?'' Гиркин восстал против Путина из-за Курил
''Решил покаяться?'' Гиркин восстал против Путина из-за Курил

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с Россией и заключить мирный договор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".

Акция протеста также прошла на Сахалине против передачи Японии части Курильских островов.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Россия
Тег
Новости России
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