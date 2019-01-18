Рейтинг Путина внезапно рухнул в России: что произошло

Рейтинг доверия населения к президенту России Владимиру Путину снизился в 2019 году на 2%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), согласно которым в конце декабря 2018 года российскому лидеру импонировали 33% граждан, а в январе – 31%.

При этом в начале декабря прошедшего года Путину и вовсе доверяли 35% россиян. Также снизился электоральный рейтинг президента РФ, которому сейчас готовы отдать свой голос 46% респондентов, а в декабре на это были согласны 47%.

Владимир Путин Пресс-служба Кремля

Главной партии страны "Единой России" доверяют 46%. Также данные опроса свидетельствуют о том, что увеличилось количество тех, кто негативно оценивает работу Путина. В частности, в декабре это делали 26% опрошенных, а уже в январе их число увеличилось до 27%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре появились результаты опроса россиян, которые были уверены, что ситуация в 2019 году в стране станет хуже, чем в 2018.

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