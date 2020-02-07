В лифте одной из многоэтажек Москвы российский пранкер повесил огромный портрет президента РФ Владимира Путина.

Реакция жителей на такой "сюрприз" развеселила пользователей сети. Соответствующее видео вышло на YouTube-канале "Блог Бабули" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Автором идеи значится блогер Башир Дохов. Он также разместил в лифте камеру видеонаблюдения, сказав, что делает это, чтобы портрет "не украли".

Реакция на портрет Путина в лифте развеселила сеть Скрин видео

В розыгрыше приняли участие около 20 людей разного возраста. Большинство из них эмоционально отреагировали на "появление" в лифте Путина.

"Твою мать... ох**нели", "Чё, серьезно что ли, чё за х**нь", "Ай, комедия", "Какой дурак повесил?" "Это че за г*вно? Ой, так нельзя говорить", "What the f*ck. Вы чё, издеваетесь? А куда обратиться, я не хочу вот это вот смотреть", "Это худшее, что могло случиться с нашим домом после капремонта", "Зачем он здесь?" "Сейчас ему нарисуют рога и усы", – говорили жители многоэтажки.

Одна девушка, смеясь, сфотографировалась на коленях перед изображением Путина.

Другой пассажир долго и молча рассматривал портрет и лишь выйдя из лифта выдавил из себя: "Бл**ь, п**дец".

Скрин видео

Под конец видео портрет упал, напугав находившегося в лифте мужчину. Он повесил его обратно.

Скрин видео

Комментарии к ролику Скриншот

Комментарии к ролику Скриншот

Комментарии к ролику Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно Владимир Путин поздравил главу РПЦ патриарха Кирилла с 73-летием, что стало поводом для шуток в сети.

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