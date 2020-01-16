Разъяренный россиянин расстрелял суд: есть жертва. Все детали

В российском Новокузнецке мужчина пришел с пистолетом в мировой суд и устроил там кровавые разборки.

Так, по неизвестным пока причинам он открыл стрельбу ранив 45-летнего пристава и 43-летнюю женщину, которая как раз пришла в суд в качестве свидетеля, сообщает Следком РФ.

Так, отмечается, что мужчина скончался в машине скорой помощи, женщину срочно увезли в больницу, ее оперируют. Самого стрелка задержали в момент перезарядки оружия.

Разъяренный россиянин расстрелял суд Иллюстрация

Им оказался Артем Пакалов, он проходит потерпевшим по одному из дел и категорически не согласен с судебным решением.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря 2019 года в Ингушетии (Россия) совершили нападение на пост ДПС. В результате стрельбы двое человек получили ранения и один умер на месте.

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