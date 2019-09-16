Разбитые авто и окна: россиянин устроил взрыв в многоэтажке

В Красноярске (Россия) задержали мужчину, который хотел прочистить мусоропровод в подъезде, залив туда бензин.
Об этом сообщили на сайте главного управления МВД по региону. По предварительным данным, он вылил в ствол мусоропровода ведро бензина и бросил в него зажженную спичку, из-за чего произошел взрыв (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В результате инцидента повреждения получили пять автомобилей, которые стояли у подъезда. Также в некоторых квартирах были выбиты оконные стекла и балконные рамы.
Взрыв в подъезде в Красноярске (РФ)
enisey.tv
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК России ("Умышленное повреждение имущества").
Также известно, что в момент инцидента из подъезда эвакуировали 37 человек, из них трое детей.
Россиянин хотел прочистить мусоропровод в подъезде, залив туда бензин
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Как писал OBOZREVATEL, в результате обвала четырехэтажного жилого дома в Дрогобыче двое человек погибли, еще 7 госпитализировали. Главной причиной назвали взрыв газа.
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