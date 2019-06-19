"Это равно смерти": Каспаров дал совет Украине в борьбе с Путиным

Президент России Владимир Путин не уйдет с оккупированного им Донбасса, потому что хочет развернуть Украину с западного направления назад в империю.

Те украинские политики, которые собирается вести с ним переговоры, должны почитать книги по истории России и вообще империй. Империи никогда не отступают, это равно их смерти, сказал в интервью OBOZREVATEL российский оппозиционер Гарри Каспаров.

"Не понимаю, о чем может быть разговор. Путин четко определил свои цели: аннексия Крыма — акт состоявшийся и обсуждению не подлежит. А оставшаяся часть Украины должна стать вассальной частью империи. Если он сочтет, что нужно штурмовать Мариуполь, чтобы поднять свой рейтинг — он это сделает. С трудом представляю себе, как новая украинская власть собирается заставить Путина уйти из Донбасса", – удивился политик.

Владимир Путин Народна правда

По его словам, глава РФ знает одну вещь, когда империя начинает отступать — подымаются все внутренние проблемы и она становится обреченной.

"Он помнит вывод советских войск из Афганистана. Все выходили очень организованно, генерал Громов на мосту, танки уходят. Это даже отдаленно не напоминало американское бегство из Сайгона. Была середина 1989-го, а к концу года рухнула советская империя в Восточной Европе. Советский Союз исчез меньше, чем через 2 года. Так может быть и в случае с Россией", –резюмировал Каспаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский озвучил первые слова, адресованные Владимиру Путину.

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