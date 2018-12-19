Пьяные топ-пропагандисты главных СМИ России устроили разборки с пистолетом

Охранник заместителя гендиректора российского информагентства ТАСС угрожал пистолетом гостям главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова на вечеринке в честь его дня рождения.

О ситуации на своей странице в Facebook рассказала российская литератор Лидия Скрябина, которая стала непосредственным участником ситуации.

"Когда мы основательно, но не мертвецки выпивши, вышли с Сергеем Бунтманом (заместитель главреда "Эха Москвы" и супруг Лидии Скрябиной. – Ред.) с вечеринки Венедиктова в ресторане "Шинок" и ждали заказанного такси, Серёжа имел неосторожность встать слишком близко и задеть пальто бампер машины… Из нее неожиданно выскочил, оскорбленный тем, что мы слишком близко "притерлись" к его машине водитель, отбросил меня в сторону, схватил Серёжу за воротник и приставил к его голове пистолет", – написала публицист.

Отмечается, что всё обошлось: охранника успокоил другой гость вечеринки. Позже выяснилось, что автомобиль, который охранял нападающий, принадлежит Михаилу Гусману, заместителю генерального директора ТАСС ,который является младшим братом режиссера и КВНщика Юлия Гусмана.

Лидия Скрябина и Сергей Бунтман

При этом радиостанция "Говорит Москва" связалась с водителем Range Rover, который сообщил, что это он стал жертвой нападения.

"Такого не было. У меня нет пистолета. Он был в неадекватном состоянии, две женщины его держали. После этого он облокотился на мою машину. Я открыл окошко, попросил отойти. А он начал кидаться на меня, они — его оттаскивать. Он пытался меня побить. Я даже из машины не выходил. Только дверь открыл, встал на подножку и после этого сел обратно. Они же его оттащили, он там орал на всю благим матом. Через минут 10 после этого подъехала машина, и он уехал", – рассказал свою версию охранник Гусмана.

Михаил Гусман

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