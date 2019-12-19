Какой-то отчаянный человек атаковал здание приемной ФСБ в центре Москвы с охотничьим карабином "Сайга", сообщили российские СМИ. Нападавший уничтожил одного и ранил троих российских фсбшников, мирные люди не пострадали. Также нападавший, судя по видео, специально стрелял по стене и окнам здания ФСБ.

Нападение произошло в момент выступления Путина на концерте в Кремле по случаю Дня работников органов безопасности РФ, отмечаемого сегодня 19 декабря. Путину во многом сорван весь пиар-эффект и от масштабной пресс-конференции для масс-медиа.

Стрельба в Москве 360

В этот день Путин вручает ордена своим опричникам, присваивает звания. Концерт сегодня и Путину и ФСБ полностью испорчен.

Не исключено, что нападавший может быть из числа борцов за свободу одной из преследуемых в РФ народностей - так уже бывало много раз. Вспомнилось, как шесть чеченцев, не имевших военного опыта и подготовки, атаковали с одними ножами базу бригады российской Нацгвардии в Чечне и уничтожили шестерых оккупантов 24 марта 2017-го. Здесь тоже желание привлечь к себе внимание, самопожертвование и отсутствие серьезного вооружения и тактической грамотности. Сейчас, конечно, ФСБ будет сочинять, что нападавший - какой-то псих и негодяй, но методы информационной войны Кремля всем хорошо известны.

Сорвать концерт и пресс-конференцию Путину ценой своей жизни мог решиться только сильно мотивированный человек.

Путин и российские спецслужбы отнюдь не всесильны. У них немало уязвимых мест, этого врага можно и нужно бить. К сожалению, Украина не оказывает необходимой поддержки угнетенным народностям РФ в борьбе с путинским режимом, с коррупцией, преступлениями и нарушениями прав человека. Путинский режим надо помогать валить изнутри.

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