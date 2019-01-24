Путину приготовиться: России напророчили оглушающий удар от страны-друга

Российская власть должна приготовиться к тому, что Китай может нанести ей оглушающий удар, похлеще США.

Об этом предупредила российский политолог Лилия Шевцова в своем блоге для "Эхо Москвы". "Приготовимся к новой неприятности. На сей раз оглушающей. России придется готовиться к реальной пощечине. Более того, к угрозе получить сломанный позвоночник", – подчеркнула она.

По ее словам, бегство Украины в Европу стало ударом, таким же как и дерзкое поведение президента Беларуси Александра Лукашенко, но настоящая опасность для РФ таится в другом.

"Вот откуда (из Китая – Ред.) Москве придется ждать реального унижения и учиться мазохизму, изображая теплые чувства к новому гегемону.

"Сейчас Вашингтон и Пекин бодаются друг с другом. Но речь идет о притирке двух гигантов, которые будут формировать новую архитектуру мира. В танго, которое они будут танцевать, нет места для третьего— для России. Наши кремлевские пропагандисты еще бормочут о будущем альянсе России с Китаем. Китайцы, не обращая внимание на наше нытье, строят свою сверхдержаву", – пояснила Шевцова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что в случае смены власти и необходимости бежать, президента России Владимира Путина и его окружение сможет принять Китай.

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