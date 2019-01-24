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''Поцеловал в пупок!'' Путин разозлил россиян новой историей с ребенком

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В России президент Владимир Путин разозлил россиян новой историей о благотворительности. В этот раз он подарил 12-летней жительнице Омска коньки.

О щедрости главы государства тут же отчитались на сайте регионального правительства. Семиклассница якобы хотела заниматься фигурным катанием, но из-за большого размера ноги ей было сложно подобрать коньки.

"Мне очень хотелось коньки, чтобы тренироваться, но у меня 41-й размер ноги, и родные не успевают покупать мне коньки. Бабушка в шутку посоветовала написать письмо президенту, а я так и сделала. Даже не думала, что моя мечта сбудется, да еще так быстро", — поделилась школьница.

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''Поцеловал в пупок!'' Путин разозлил россиян новой историей с ребенком

Пресс-служба правительства Омской области

Девочка получила "подарок от Путина" в министерстве спорта Омской области.

Эта новость не на шутку разозлила российских пользователей. В комментариях они возмущаются, что Путин опять занимается пиаром в то время, как у страны реальные проблемы.

''Поцеловал в пупок!'' Путин разозлил россиян новой историей с ребенком

Пресс-служба правительства Омской области

"И теперь главный подарок: пенсия с 98 лет!", "И в пупок поцеловал!", "Бедная девочка!", "Тут Мадуро надо спасать, а он коньки дарит", – иронизируют они.

''Поцеловал в пупок!'' Путин разозлил россиян новой историей с ребенком
''Поцеловал в пупок!'' Путин разозлил россиян новой историей с ребенком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России стало известно, что учащиеся школ стали падать в голодные обмороки из-за того, что у родителей нет денег на еду.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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