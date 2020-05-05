Главная Новости
5 мая • обновлено в 18:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Путина в России считают "хромой уткой": Уткин пояснил, почему он может уйти досрочно

6.3т
Читать материал на украинском

Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин предположил, что ситуация с коронавирусом в стране может повлиять на то, что президент РФ Владимир Путин уйдет досрочно.

Об этом он рассказал в эфире программы "БАЦМАН", передает "ГОРДОН". По его мнению, очевидно, что к этому все идет.

"Я бы даже сказал, что в данном случае это скорее способ управления ситуацией. В какой-то момент, если вспоминать предыдущую передачу власти в нашей стране, то здесь, казалось, все идет к чертям. Смешать пешки с ферзями на игральной доске – это и есть способ вновь ситуацией овладеть. "Перевернуть стол" еще говорят. Поэтому я думаю, что это было бы нормально", – пояснил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

Уткин отметил, что из-за перемен в российской конституции многие стали смотреть на Путина как на "хромую утку" – не обязательно делать то, что он говорит и выполнять его распоряжения. Важнее "разобраться в том, что будет позже".

"Эта ситуация как бы дает встряску. На мой взгляд, наш президент относится к типу людей, который не так уж редко встречается на свете – такой своеобразный черный ящик. Когда большое количество разных возможностей, разных продолжений, не обязательно потайных, но главное – что во всей своей массе они роятся-роятся в голове, и в конце концов выдается решение. Но какое – не ясно до последней минуты. Это не догма, которая означает автоматически дальнейшее поведение, а это все те возможности, которые ты накопил. Мне очень близок такой взгляд на жизнь", – подчеркнул Уткин.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующей после Донбасса целью президента Владимира Путина должен стать и весь юг Украины, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
3
Смешно
14
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
У Путина сейчас больше поддержки чем алкаша пети сразу после майД.АУНа
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
мнение спотривного комментатора,обозники,вы серъезно?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – 252 тысячи.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Кабмин заявил, что карантин в Украине могут продлить после 22 мая.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги