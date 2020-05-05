Путина в России считают "хромой уткой": Уткин пояснил, почему он может уйти досрочно

Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин предположил, что ситуация с коронавирусом в стране может повлиять на то, что президент РФ Владимир Путин уйдет досрочно.

Об этом он рассказал в эфире программы "БАЦМАН", передает "ГОРДОН". По его мнению, очевидно, что к этому все идет.

"Я бы даже сказал, что в данном случае это скорее способ управления ситуацией. В какой-то момент, если вспоминать предыдущую передачу власти в нашей стране, то здесь, казалось, все идет к чертям. Смешать пешки с ферзями на игральной доске – это и есть способ вновь ситуацией овладеть. "Перевернуть стол" еще говорят. Поэтому я думаю, что это было бы нормально", – пояснил он.

Владимир Путин

Уткин отметил, что из-за перемен в российской конституции многие стали смотреть на Путина как на "хромую утку" – не обязательно делать то, что он говорит и выполнять его распоряжения. Важнее "разобраться в том, что будет позже".

"Эта ситуация как бы дает встряску. На мой взгляд, наш президент относится к типу людей, который не так уж редко встречается на свете – такой своеобразный черный ящик. Когда большое количество разных возможностей, разных продолжений, не обязательно потайных, но главное – что во всей своей массе они роятся-роятся в голове, и в конце концов выдается решение. Но какое – не ясно до последней минуты. Это не догма, которая означает автоматически дальнейшее поведение, а это все те возможности, которые ты накопил. Мне очень близок такой взгляд на жизнь", – подчеркнул Уткин.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующей после Донбасса целью президента Владимира Путина должен стать и весь юг Украины, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.