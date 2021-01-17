Путина устраивает ситуация с Донбассом, Кремль хочет договариваться с украинскими олигархами, – Эггерт

Президента России Владимира Путина устраивает нынешняя ситуация с оккупированными Донбассом и Крымом, поэтому переговоры по урегулированию отношений с Украиной в этих вопросах затихли.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил российский журналист и публицист Константин Эггерт. По его словам, в Кремле президента Владимира Зеленского якобы не считают серьезным политиком и надеются на возможность договорится когда-нибудь с украинскими олигархами.

"Путин лично глубоко убежден, что Крым навсегда останется под российским контролем, и не видит никакого основания менять что-то по Донбассу. Парадокс, но та изоляция, в которой оказался Путин, подстегивает его к тому, чтобы ничего не менять. Он научился жить так, тем более, что это позволяет ему усиливать контроль над российским обществом. Кроме того, Донбасс – та карта, которую он разыграет, только если увидит для себя какую-то очень существенную выгоду", – пояснил он.

По мнению Эггерта, глава РФ понимает, что при нынешнем положении дел, особой выгоды он не получит. Тем временем Донбасс остается потенциальной картой для внутрироссийской игры.

"Если в какой-то момент он посчитает, что очередное "спасение русских от геноцида" может сыграть какую-то положительную роль для него внутри страны, то он эту карту разыграет. Он может признать "ЛНР/ДНР", может включить их в состав России. Чисто физически он понимает, что такая возможность у него есть. Вопрос – в цене, которую готов за это заплатить", – говорит публицист.

Он добавил, что такая возможность также является несомненным рычагом давления на украинское руководство. Но пока Путину менять ничего не нужно.

"В Кремле не считают Владимира Зеленского серьезным политиком и лелеют надежду, что когда-нибудь, может быть, получится договориться с украинским олигархатом о каких-то очень выгодных для России вещах. Тогда Донбасс в какой-то степени может стать темой для разговоров", – подытожил Эггерт.

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