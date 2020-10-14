Президент России Владимир Путин заявил о появлении в России второй вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".

Препарат зарегистрировал новосибирский центр "Вектор", сообщил 14 октября глава РФ на совещании с членами правительства, передают РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что"ЭпиВакКорона" безопасна, а ее первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее время. Путин добавил, что Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной.

При этом третья вакцина института Чумакова, по словам президента России, переходит на вторую фазу испытаний 19 октября.

Отметим, что первую зарегистрированную в РФ вакцину от коронавируса "Спутник V" не признают во всем мире.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на вопрос, будет ли российская вакцина платной для Украины, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что условия поставки, если она состоится, будут зависеть от запроса.