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Путин задумал рокировку власти: рассекречен коварный план

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Президент России Владимир Путин задумал провести рокировку власти, в результате которой он останется у руля, возглавив партию в обновленной Госдуме после 2024 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в парламенте. Отмечается, что в РФ назревают серьезные изменения избирательного законодательства.

Так, стало известно, что Кремль планирует сократить долю депутатов Госдумы, избираемых по партийным спискам, с 50% до 25% (это 112 человек). Остальные 75% будут избираться по округам, чтобы не показывать принадлежность к партии власти и казаться независимыми.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Издание отмечает, что поскольку изменения вступят в силу на следующих парламентских выборах в 2024 году, Путин получит полный контроль над новым законодательным органом за три года до конца его президентских полномочий.

Таким образом лидер РФ обеспечит себе поле для маневра, получив возможность поменять роли, сохранив бразды правления на посту председателя правящей партии и премьер-министра с расширенными конституционными полномочиями, которые перейдут от президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин сообщил, что думает о своем преемнике с 2000 года. Также российский политолог Александр Морозов назвал возможных преемников президента РФ.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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