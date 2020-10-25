Путин высказался о связи сына Байдена с Украиной

Глава России Владимир Путин заявил, что ничего не знает о наличии в Украине "криминальных бизнес-интересов" у сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

По его словам, этот вопрос не касается России. Как сообщает российский "Интерфакс", об этом он сказал в интервью для одного из пропагандистских телеканалов.

"Это нас вообще не касается – это касается американцев и украинцев", – высказался Путин.

Издание же подчеркивает, что лидер РФ обратил внимание на якобы существовании в Украине как минимум одной компании, работавшей в нефтегазовой отрасли, которую Хантер Байден "фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал".

"Но я не вижу здесь никакого криминала – во всяком случае, нам об этом ничего не известно", – сказал Путин.

Отмечается, что он отказался комментировать заявление американского коллеги Дональда Трампа о том, что Россия до сих пор платит Байдену деньги.

Тогда как на сообщения о связях вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной с Байденом, Путин заявил: "Наверное, у нее были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнерами. Есть ли в этом числе американцы – я просто об этом ничего не знаю, и мне просто об этом ничего не известно".

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