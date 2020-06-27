Экс-разведчик КГБ Швец заявил о болезни Путина: таскает за собой личный туалет

Бывший разведчик КГБ Юрий Швец, сокурсник президента России, заявил, что Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем и якобы в поездках возит с собой личный туалет.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Запись разговора была опубликована на YouTube- канале Гордона (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Это, наверное, единственный лидер современный, да я и в прошлом не припомню, который таскал за собой личный туалет", – сообщил собеседник журналиста.

Швец сказал, что глава РФ якобы возит биотуалет в заграничные поездки. Это произошло и на "нормандской" встрече в Париже 9 декабря 2019 года, заявил экс-сотрудник КГБ, ссылаясь на информацию от американских представителей. По его словам, американцы "видели это своими глазами".

"Если человек здоровый – это ему ни к чему. Тем более, господин Путин, который 20 лет через подконтрольные средства массовой информации создает образ некого "супермена"... Ну не по-пацански это. Это дико противоречит образу, который он так тщательно создавал", – считает Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юрий Швец рассказал, как Владимир Путин связан с международной наркоторговлей.