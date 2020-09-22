Путин в ООН рассказал о войне, вакцине от COVID-19 и санкциях. Главные тезисы

Глава России Владимир Путин во вторник, 22 сентября, выступил с видеообращением для Генассамблеи ООН по случаю 75-летия основания организации.

В своей речи, которая длилась 19 минут, Путин выступил с общими заявлениями относительно геополитических раскладов и попытался предстать в образе миролюбивого президента.

Он пожелал "всем народам мира и благополучия" и выразил мнение, что ООН "достойно выполняет свою главную миссию – беречь мир".

При этом он заявил, что "политизированные попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны недальновидны и разрушают основы послевоенного мироустройства". По словам Путина, "мир становится многополярным и многомерным", а также "обостряются угрозы, исходящие от терроризма, оргпреступности и наркотрафика".

Отдельно Путин прошелся по военной тематике, заявив, что нужно оперативно решить вопрос продления Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в феврале 2021 года. Также он предложил заключить юридически обязывающий международный документ о запрете на размещение оружия в космосе.

Затронул глава РФ и вопросы, связанные с пандемией коронавируса. Он заявил, что "восстанавливать глобальную экономику придется очень долго" и призвал "расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций".

Путин также похвастался российской вакциной от COVID-19, утверждая, что она "доказала свою надежность, безопасность и эффективность". Затем он предложил эту вакцину сотрудникам ООН.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к ООН заявил, что оккупация Крыма и война на Донбассе похожи на попытки России вернуться к разделению сфер влияния, что в свое время стало причиной Второй мировой войны.