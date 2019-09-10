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10 сентября • обновлено в 06:25
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Путин устроил масштабную чистку силовиков: все детали ротации

1.6т Читать материал на украинском

Президент РоссииВладимир Путин своим указом освободил от должностей почти 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах, а также произвел новые назначения.

Об этом пишет "Коммерсант". Указано, что наиболее примечательными являются отставки старшего помощника председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенанта юстиции Игоря Комиссарова, курировавшего вопросы защиты прав детей, руководителей так называемого ГСУ СКР по Крыму генерал-лейтенанта юстиции Михаила Назарова и СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенанта юстиции Сергея Дубровина.

Владимир Путин

Владимир Путин

"РБК"

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Одновременно президент произвел и новые назначения. Так, прокурором Москвы стал госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, ранее возглавлявший надзорное ведомство в Дагестане. В республике его сменил старший советник юстиции Алексей Ежов. Следственное управление СКР по КЧР возглавил полковник юстиции Николай Щепкин.

Так называемое МВД Крыма при этом возглавил генерал-майор полиции Павел Каранда. Кроме того, новый начальник назначен в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве — им стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале текущего года Путин устроил масштабные чистки силовиков. Тогда были уволены 9 генералов силовых структур

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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