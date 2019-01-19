Путин упустил шанс попасть в историю – российский оппозиционер

Отказываясь от мирного решения по Курильским островам, президент РФ Владимир Путин теряет шанс войти в историю. Иначе его бы запомнили, как человека, который формально закончил Вторую мировую войну.
Об этом в эфире ObozTV заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова. Она подчеркнула, что за последнее время мир увидел огромное количество нелогичных поступков Путина, которые скорее говорят о неадекватности и проживании в собственном мире.
"Поэтому с точки зрения формальной логики, правильным был бы какой-то арендный договор, какие-то инвестиции. Такой статус территории, которая формально была бы в российской юрисдикции, а на самом деле полностью бы управлялась Японией", – предложила Курносова.
По её мнению, это было бы оптимальным компромиссом между Россией и Японией, если уж Путин так боится передачи Курильских островов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.
Японский посол Тоехиса Кодзуки 9 января был вызван в МИД РФ в связи с заявлениями Токио по договору о судьбе спорных Курильских островов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
На Сахалине прошла акция протеста против передачи Японии части Курильских островов.
14 января Москва и Токио провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам. В итоге МИД РФ выдвинул ультиматум: Токио должно признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.
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