Путин упустил шанс попасть в историю – российский оппозиционер

Отказываясь от мирного решения по Курильским островам, президент РФ Владимир Путин теряет шанс войти в историю. Иначе его бы запомнили, как человека, который формально закончил Вторую мировую войну.

Об этом в эфире ObozTV заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова. Она подчеркнула, что за последнее время мир увидел огромное количество нелогичных поступков Путина, которые скорее говорят о неадекватности и проживании в собственном мире.

"Поэтому с точки зрения формальной логики, правильным был бы какой-то арендный договор, какие-то инвестиции. Такой статус территории, которая формально была бы в российской юрисдикции, а на самом деле полностью бы управлялась Японией", – предложила Курносова.

По её мнению, это было бы оптимальным компромиссом между Россией и Японией, если уж Путин так боится передачи Курильских островов.

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