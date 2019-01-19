МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Путин упустил шанс попасть в историю – российский оппозиционер

1.1тЧитать материал на украинском

Отказываясь от мирного решения по Курильским островам, президент РФ Владимир Путин теряет шанс войти в историю. Иначе его бы запомнили, как человека, который формально закончил Вторую мировую войну.

Об этом в эфире ObozTV заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова. Она подчеркнула, что за последнее время мир увидел огромное количество нелогичных поступков Путина, которые скорее говорят о неадекватности и проживании в собственном мире.

"Поэтому с точки зрения формальной логики, правильным был бы какой-то арендный договор, какие-то инвестиции. Такой статус территории, которая формально была бы в российской юрисдикции, а на самом деле полностью бы управлялась Японией", – предложила Курносова.

Новости
Путин задумал "легализовать" Крым через Курилы: как это может случиться

По её мнению, это было бы оптимальным компромиссом между Россией и Японией, если уж Путин так боится передачи Курильских островов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЯпония
Персона
Ольга Курносова
Место
Россия
Теги
РоссияЯпонияНовости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги