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"Путин умер": популярнейший во времена Майдана сайт устал ждать смерти главы РФ

13.1т Читать материал на украинском

Популярный интернет-сайт времен Майдана, где можно было поинтересоваться, умер ли президент России Владимир Путин, больше не отвечает на вопросы о главе РФ.

Ранее при проверке данного вопроса можно было увидеть ответ: "К сожалению, еще нет".

"Путин умер": популярнейший во времена Майдана сайт устал ждать смерти главы РФ

Сейчас возможности задать вопрос больше нет:

"Путин умер": популярнейший во времена Майдана сайт устал ждать смерти главы РФ
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Таким образом, вопрос о смерти российского лидера больше не стоит - то ли из-за того, что он больше никого не интересует, то ли создатели сайта поняли, что он пока никуда не денется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ неоднократно попадала информация о тяжелых заболеваниях российского президента.

В частности, у Путина "диагностировали" болезнь Альцгеймера, тяжелое онкологическое заболевание - рак простаты, а также болезнь двигательного аппарата

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ждун,это национальное,сколько сайтов почили в бозе,самый прикольный был про то,как русский флот из Севастополя уходит,а с берега неутешные шароварницы машут жовто-блакэтными платочками,эротика прям.
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
))))
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Вместо этого сайта , запустили сайт с вопросом: -"Ще не вмерла укроино?" -К сожалению, еще нет"
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