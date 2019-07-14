"Путин умер": популярнейший во времена Майдана сайт устал ждать смерти главы РФ

Популярный интернет-сайт времен Майдана, где можно было поинтересоваться, умер ли президент России Владимир Путин, больше не отвечает на вопросы о главе РФ.

Ранее при проверке данного вопроса можно было увидеть ответ: "К сожалению, еще нет".

Сейчас возможности задать вопрос больше нет:

Таким образом, вопрос о смерти российского лидера больше не стоит - то ли из-за того, что он больше никого не интересует, то ли создатели сайта поняли, что он пока никуда не денется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ неоднократно попадала информация о тяжелых заболеваниях российского президента.

В частности, у Путина "диагностировали" болезнь Альцгеймера, тяжелое онкологическое заболевание - рак простаты, а также болезнь двигательного аппарата

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