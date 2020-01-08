"В Украине всегда была вольница, а Россия – это рабство. Смерть Путина ничего не изменит" – экс-КГБист Попов

Президент России Владимир Путин аннексировал Крым ради Черного моря и возможности иметь выход в Атлантический океан, а вот на войну на Донбассе ему пришлось согласиться. Это была идея его окружения – в интервью OBOZREVATEL сказал Владимир Попов, бывший подполковник КГБ. В органах нацбезопасности СССР он проработал 20 лет.

В первой части интервью читайте, почему спорт является политическим инструментом в России и что для главы РФ значит недавнее отстранение сборной России от Олимпиады-2020.

– Вы говорили, что еще в 93-м поняли, что у власти в России будет КГБ? Поэтому и уехали со страны?

– Нет, я уехал в 95-м, а в 93-м принял окончательное решение, понимая, что у этой страны нет будущего. После увольнения из КГБ ко мне часто заходили мои бывшие коллеги и они буквально с зубовым скрежетом упоминали Ельцина и прочих. А я был полностью на его стороне. При Ельцине были определенные свободы, можно было бизнес открывать, чем-то заниматься, а мои коллеги это абсолютно не принимали. И когда я им об этом говорил, у них была соответствующая реакция – кто не с нами, тот против нас. Вывод был совершенно очевидным, я видел куда страна пойдет. Понимал, если я против них, соответственно, нужно уезжать из России.

– После своего отъезда вы ни разу в России не были?

– Нет. Потом после моих публикаций и интервью, я для них изменник, предатель. В лучшем случае меня в России ждет тюрьма, а в худшем… Даже не рассматриваю такой вариант. Меня нередко спрашивают о ностальгии, но я всегда говорю: "Слава Богу меня это минуло. 25 год живу в Канаде и никакой ностальгии не испытываю".

Владимир Попов

– Удивительно! Почему это так? Вам на столько чуждо все российское?

– Это прежде всего. Во времена Сталина клеймили безродных космополитов, так вот, я по своей природе космополит. Мне все равно где жить. Там, где хорошо, мне хорошо. Хотя наверное это качество не самое хорошее, у меня нет чувства патриотизма и чувства причастности к народу, выходцем которого я являюсь. Не знаю хорошо или плохо, но это так.

– Несмотря на гражданство Канады, русским себя вы уже не считаете?

– Нет. Более того, был целый ряд ситуаций, когда мне было стыдно за то, что я русский. Канада – страна эмигрантов, здесь живут люди из разных стран. Мне приходилось извиняться перед немцами, которые в 1953 бежали из ГДР, перед венграми, которые бежали из Венгрии, перед чехами, бежавшими из Чехословакии, перед афганцами, которые были вынуждены покинуть Афганистан и конечно же, перед украинцами.

– Почему Россия такая агрессивная?

– Менталитет. Это всегда была имперская страна, где интересы отдельных граждан ничего не значат, как и их жизни. Их можно было класть миллионами в войнах или как в сталинские времена морить голодом. Для власти главное, чтобы империя расширялась, чтобы ее все боялись, а до людей там по сути нет никакого дела.

– Решения воевать и убивать – это решение людей из власти или же решение ста миллионов россиян?

– Каждый народ достоин того правительства, которого имеет. Но я это выражение перефразировал и говорю, каждый народ достоин той истории, которую имеет. Ничего не возникает из ничего, а народ-то раб. Известное выражение Чехова, в разных вариантах можно так сказать – мы по капле должны выживать из себя раба. Так оно и есть. Рабская психология настолько укоренилась, из столетия в столетие: наверху царь-батюшка, пониже боярине, им тоже нужно подчиняться. В Украине, в отличии от России, вольница, к вам люди бежали, Запорожская Сич и прочее.

– Как вы в 93-м поняли, что к власти все равно придет КГБ. Потому что демократия и Россия вещи несовместимые?

– Начнем с того, что со времен появления спецслужб СССР, они назывались вооруженным отрядом партии. Начиная с конца 80-х годов партия и КГБ начали строить другое государство. Деньги ЦК уходили. Начиная с 20-х годов, за рубежом создавались различные компании, которые полностью контролировались спецслужбами СССР, а заработки шли на поддержку коммунистических движений Европы и Штатов. Когда наверху стало ясно, к чему все идет, эти средства стали выводится, как казалось руководству СССР, в прокоммунистическую экономику. Они думали, если партию запретят, она сможет жить и работать. А на самом деле спецслужбы хотели сбросить ярмо коммунистической партии и быть хозяевами жизни, чего они и добились при Путине.

Владимир Путин и Борис Ельцин Известия

– Поэтому в 99-м КГБ вместе с олигархами, в частности Борисом Березовским, привел к власти никому неизвестного силовика Владимира Путина?

– Березовский создавал о себе массу мифов и пытался создать о себе имидж серого кардинала. Но на самом деле, обретаясь в кремлевских коридорах, он улавливал кое-какую информацию и выдавал, что он якобы что-то решает и продвигает.

Почему Путин вообще в Москве оказался? В конце 80-90-х, когда он появился рядом с Собчаком, нынешний Питер испытывал серьезные проблемы с продовольствием. Город фактически голодал. Тогда была принята программа "полезные ископаемые в обмен на продукты питания", которой занимался непосредственно Путин. Поначалу он возглавлял комиссию городского совета по внешнеэкономической деятельности. Но лицензии на это у Путина не было. Он не имел права подписывать те документы, по которым вывозились полезные ископаемые за границу, а на выручку приобретались продукты питания.

По результатам расследования комиссии было выявлено, что всего было вывезено ископаемых на 110 миллионов долларов, а взамен не привезено ничего. В отношении Путина и всей его компашки было возбуждено уголовное дело. Чтобы спасти его, Чубайс порекомендовал его Бородину, который возглавлял тогда АП Ельцина. Дескать, есть там в Питере такой толковый парень, Володя Путин, давай его переведем в Москву. И на этом уголовное дело было прекращено.

Вскоре Путин получил должность начальника контрольно-ревизионного управления при президенте и стал недосягаем. Я не согласен с тезисом, что взрывы в Москве 99 года помогли Путину прийти к власти. Скорее была попытка наоборот. Кто это сделал? Для меня и по сей день вопрос открытый. Зная менталитет моих бывших коллег, их состояние на момент развала Союза и Комитета, его полной дискредитации, не верю, что кто-то пошел ради кого-то взрывать дома в такой ситуации.

Также я не верю, что в ряде политических убийств в России виноват Путин. Совершенно ясно, что это не в его пользу. Есть структуры, которые действуют в совершенно других интересах. То, что появился Путин на месте президента, виновны прокоммунистические силы, которые пытались продвинуть других людей – покойного Лужкова и Примакова. Это серьезные фигуры, а Путин был никто, его никто не рассматривал. Но благодаря телевидению, и вот здесь Березовский сыграл роль, стали всячески дискредитировать Лужкова и Примакова. Пока шла вся эта возня, Путин и выскочил. Никто же не думал, что он так надолго осядет. Но как это бывает, то, что временно – то навсегда. Вокруг Путина консолидировался бывший КГБ и агентура, и благодаря им, он усидел.

– То есть Путин стал президентом случайно?

– Более того для московских элит, для офицеров КГБ он был чужаком, впоследствии еще и приведший за собой целую команду. Он был фигурой совершенно нежелательной. В одном интервью несколько лет назад Коржаков, бывший охранник Ельцина, высказал мнение, что, мол, откуда они взялись? Мы в 91-93 гг. сражались за власть, а эти пришли и ее захватили!

Путин оказался президентом волею случая, хотя нужно отдать должное, он удивительный везунчик. Во времена позднего Брежнева и Горбачева стоимость нефти не превышала 15-20 долларов за баррель, а при этом чудаке до 150 доходила. Думать ни о чем не надо, кран открывай и закрывай, поэтому экономики России как не было так и нет. Они еще и оказывают экономическое давление на Украину, и на все европейские страны: хочу краник открою, хочу закрою. Ну тут ума большого и не надо.

– Как-то же он сумел 20 лет удержаться при власти и пока не подает признаков, что уйдет в 2024-м.

– Путин уйдет, в данном случае он уже не везунчик, он обречен. Не уйти уже нельзя. Политическая смерть наступит сама собой, но может быть еще и физическая. Не думаю, что он каждый день прям боится за свою жизнь. Так и параноиком можно стать. Он все-таки не Сталин, у того врагов-то было побольше. Но за свое будущее Путин переживает, безусловно. Будущего у него нет, поэтому он будет сидеть до упора – или до своей естественной смерти или пока его сметут.

Владимир Путин РБК

– Какой вариант более вероятный?

– Недавно в одном политическом российском шоу прозвучало, что порядка 86% населения России хотели бы вернуться в СССР. Я уже не говорю о колоссальной поддержке Сталина среди россиян. Там хоть были мизерные зарплаты, зато сколько халявы было! А то, что свободы нет, да ладно, и так хорошо было. Поэтому и идет разворот России в эту сторону.

26% российских детей живут в нищите, а 22% населения – ниже порога бедности. Поэтому рано или поздно будет социальный взрыв. Единственное, что помогает везунчику-Путину, это инертность российского народа. Раньше жили по лозунгу "лишь бы не было войны", так и сейчас. Правда, пить стали меньше.

– Почему Путин начал воевать с Украиной, зачем аннексировал Крым и пошел войной на Донбасс?

– Думаете, это его идея была? Объясню, почему я так говорю. По результатам Первой мировой войны распалась Османская империя. По договору между странами Антанты, в которую и входила Россия, Константинополь должен был отойти к России, соответственно она получала контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Так как Черное море – это внутреннее море, пролив закрыли и все, флот никуда не выйдет. А Россия все время стремилась быть океанской державой, чтоб иметь океанский флот. Без Крыма у России не было бы и полноценного флота в Черном море. Оттуда и Сирия, потому что Сирия – это военно-морская база, обеспечивающая выход в Атлантический океан. Вот откуда взялись все эти войны.

Донбасс – это уже другое. Есть такой олигарх в России, некто Константин Малофеев. За ним стоит более весомая в политическом смысле фигура, бывший полковник спецслужб. Еще в начале 90-х годов они создавали патриотически-патриархальные организации и интегрировались в церковные организации. И тот же Малофеев организовал приезд в Украину и Крым церковных реликвий, скифское золото или что-то такое. Глава его службы безопасности Гиркин-Стрелков устремился на Донбасс.

В данном случае Путин был поставлен перед ситуацией. Крым он хотел захватить потому что это непотопляемый авианосец, обеспечивающий ему выход в Атлантический океан, а вот в части Донбасса он был поставлен перед фактом и должен был принимать решение. Потом уже такой узел завязался, который нужно как-то развязать.

– На последней нормандской встрече договорились, что нужно встречаться и договариваться дальше.

– Я не вижу никаких перспектив и настроен очень пессимистично. Ситуация с Крымом и Донбассом разрешится только при одном условии: после распада России. Пока Россия будет сильной, все так и будет оставаться. Поэтому Украине нужно заниматься своими внутренними делами, поднимать экономику, жизнь людей, а Крым и Донбасс отложить на долгую перспективу. Пока Россия сильная, ничего не получится, а сама Россия эти территории не отдаст.

– Почему вы считаете, что Россия распадется?

– Распадется однозначно, как только ухудшится финансовое положение. Все средства, которые поступают в Федеральный бюджет, поступают со всех краев Федерации. Периферия очень плохо развивается. Медведев сам недавно сказал, что достаточно отъехать 100-150 км от Москвы и все, ни водопровода, ни электричества. Когда центральная власть ослабнет и недостаточно будет финансирования, все скажут: а зачем нам эта центральная власть? Якутия же пыталась отделяться, у них есть нефть и алмазы, они могут жить. Урал тоже о себе заявлял, у них там масса промышленных предприятий, тоже самое на Дальнем Востоке. Россия просто обречена на распад. Более того, как правило, все империи рано или поздно распадаются. России еще повезло, она завернута более-менее в своем имперском состоянии.

– Это перспектива ближайших десятилетий?

– Я бы хотел сказать, что после смерти Путина что-то изменится, но за эти годы настолько укоренилась посредством спецслужб политическая ситуация, что будет Путин или не Путин, будет подобный ему человек. Любого другого просто не допустят или сметут. Вот такой тренд в стране, что альтернативы Путину нет, только в таком русле страна будет двигаться.

– То есть в Кремле и дальше будет находиться ФСБ и силовики?

– 100%. Независимо от того, будет Путин или нет, главное, чтоб был путинист. А россияне будут существовать как могут, выхода-то у них нет, им никогда не было комфортно в их стране. Многие может и хотели бы уехать, но это не так просто двинуться куда-либо. Построить новую жизнь в чужой стране не каждый может.

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