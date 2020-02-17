Главная Новости
17 февраля • обновлено в 08:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Путин стареет, дряхлеет": Сенцов озвучил три сценария для хозяина Кремля

3.7т
Читать материал на украинском

Существует три варианта, которые приведут к свержению президента России Владимира Путина как политического лидера.

Их озвучил украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов "Украинской правде". Одним из вариантов является смерть Путина.

Новости
"Путин пройдет, а Украина останется!" Сенцов поразил мощной речью в Канаде. Видео

"Он либо может умереть, либо возможна ситуация с дворцовым переворотом. 2024 год впереди, его могут просто "отжать", потому что он стареет, дряхлеет. Таких стариков могут просто в какой-то момент отстранить. Либо россияне рано или поздно проснутся и все поймут", – отметил Сенцов.

Он добавил, что пока ни один из вариантов не представляется возможным.

"Но 18 августа 1991 года ни один человек на земле не сказал бы, что через три дня не будет Советского Союза. Три дня – и его нет. 27 февраля 1917 года не мог предположить никто, что через три дня отречется царь, и династия Романовых прекратит свое существование. Эти вещи происходят всегда неожиданно, но они всегда возможны и предсказуемы", – подчеркнул Сенцов.

По его словам, любой человек, пришедший после Путина, столкнется с дестабилизацией внутри страны.

Сенцов озвучил три сценария для хозяина Кремля

Сенцов озвучил три сценария для хозяина Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов заявил, что Путин никогда не вернет оккупированный полуостров Крым Украине, деоккупация невозможна.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолий Запорожский
Персоны
Владимир Путин Олег Сенцов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
6
16
Смешно
10
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Новиков Алек
Новиков Алек
ни один из вариантов не представляется возможным. - а кой куй обосратель тогда пишешь
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Он Алекс
Он Алекс
Новиков Алек, че ссыкотно? У тебя на России если что то меняется, то все кто рулил раньше обнуляются и почти всегда не по европейски, а по монгольски -сикир башка тебе троль
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
У каждого свидомита в голове живет маленький Путин,он постоянно стучит по остаткам мозга маленьким молоточком,который под кострюлей звучит как колокол.Ну не будет больше в России 90х годов,не будет америгосских консультантов как сейчас в свынарне,не будет засилья либероидной прозападной шушеры призывающих нас любить питторасов ,и отказаться от 9мая.Не будет Россия покорно кивать гривой как укРоина,выслушивая указивки ""любых друзий,""и отказываться от своих интересов,хоть с Путиным,хоть с кем то другим,мы все это проходили.Так ,что ""режиссер"может свои влажные мрии засунуть в дупу.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Сенцов, я тебе открою тайну, ты тоже стареешь...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
3

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги