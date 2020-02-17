"Путин стареет, дряхлеет": Сенцов озвучил три сценария для хозяина Кремля

Существует три варианта, которые приведут к свержению президента России Владимира Путина как политического лидера.

Их озвучил украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов "Украинской правде". Одним из вариантов является смерть Путина.

"Он либо может умереть, либо возможна ситуация с дворцовым переворотом. 2024 год впереди, его могут просто "отжать", потому что он стареет, дряхлеет. Таких стариков могут просто в какой-то момент отстранить. Либо россияне рано или поздно проснутся и все поймут", – отметил Сенцов.

Он добавил, что пока ни один из вариантов не представляется возможным.

"Но 18 августа 1991 года ни один человек на земле не сказал бы, что через три дня не будет Советского Союза. Три дня – и его нет. 27 февраля 1917 года не мог предположить никто, что через три дня отречется царь, и династия Романовых прекратит свое существование. Эти вещи происходят всегда неожиданно, но они всегда возможны и предсказуемы", – подчеркнул Сенцов.

По его словам, любой человек, пришедший после Путина, столкнется с дестабилизацией внутри страны.

Сенцов озвучил три сценария для хозяина Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов заявил, что Путин никогда не вернет оккупированный полуостров Крым Украине, деоккупация невозможна.

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