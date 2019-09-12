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12 сентября • обновлено в 12:49
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"Путин снесет голову": ученый пояснил меры безопасности на Крымском мосту

2.1т Читать материал на украинском

Особые меры контроля состояния путей, которые предпринимаются в ходе строительства железнодорожной ветки Крымского моста, могут свидетельствовать о том, что в России допускают просадку конструкции.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал российский гидрогеолог Юрий Медовар. "Сейчас все перестраховываются, потому что, если состав слетит с рельс, Путин всем снесет голову", – сказал он.

По его словам, движение железнодорожных составов по Крымскому (Керченскому) мосту несет реальную угрозу для этого сооружения. Поэтому необходимо "следить за тем, чтобы не было перегруза, чтобы не было большой просадки, потому что, если что-то произойдет с путями, то поезд слетит с рельс".

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Медовар предположил, что будет оцениваться и "максимальный вес состава, который может пропустить этот железнодорожный путь, чтобы не было никаких прогибов". Ученый предположил, что одновременное движение двух поездов по мосту – в одну и в другую сторону – будет запрещено из-за опасной нагрузки на мост.

На Крымском мосту сооружают железнодорожную ветку

На Крымском мосту сооружают железнодорожную ветку

Крымский мост

"Они будут делать всё, что можно, чтобы мост не рухнул", – резюмировал гидрогеолог.

Как писал OBOZREVATEL, на незаконно построенном Крымском (Керченском) мосту начали устанавливать системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции. Предусмотрена также установка контррельс для предотвращения схода поездов.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Юрий Медовар
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Комментарии
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Валевич Борис
Валевич Борис
он и так снесет им голову - вместо атлантов с лицом путина они поставили обычные опоры.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Медовар ведь раньше предсказывал что мост все равно упадет, ставь не ставь системы контроля. От ледохода или от того что крабики опоры подгрызут.
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Xозяин Xoxлов, Хорошо хоть мост читать не умеет. А то бы давно рухнул со смеху читая главного эксперта Медовара )))
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Ученый Мудовар знову горилки хлебнул... Ему ж нельзя!
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