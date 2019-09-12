"Путин снесет голову": ученый пояснил меры безопасности на Крымском мосту

Особые меры контроля состояния путей, которые предпринимаются в ходе строительства железнодорожной ветки Крымского моста, могут свидетельствовать о том, что в России допускают просадку конструкции.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал российский гидрогеолог Юрий Медовар. "Сейчас все перестраховываются, потому что, если состав слетит с рельс, Путин всем снесет голову", – сказал он.

По его словам, движение железнодорожных составов по Крымскому (Керченскому) мосту несет реальную угрозу для этого сооружения. Поэтому необходимо "следить за тем, чтобы не было перегруза, чтобы не было большой просадки, потому что, если что-то произойдет с путями, то поезд слетит с рельс".

Медовар предположил, что будет оцениваться и "максимальный вес состава, который может пропустить этот железнодорожный путь, чтобы не было никаких прогибов". Ученый предположил, что одновременное движение двух поездов по мосту – в одну и в другую сторону – будет запрещено из-за опасной нагрузки на мост.

На Крымском мосту сооружают железнодорожную ветку Крымский мост

"Они будут делать всё, что можно, чтобы мост не рухнул", – резюмировал гидрогеолог.

Как писал OBOZREVATEL, на незаконно построенном Крымском (Керченском) мосту начали устанавливать системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции. Предусмотрена также установка контррельс для предотвращения схода поездов.

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