МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Путин ''присоединил'' Беларусь важнейшим стратегическим документом

1.8тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на интернет-портале правовой информации РФ. "Одобрить представленный правительством РФ проект военной доктрины Союзного государства. Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства и постановление высшего государственного совета Союзного государства", — говорится в документе.

В нем объясняется, что союзное государство — это надгосударственное образование, включающее в себя Россию и Беларусь, с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством, которое поэтапно организуется.

Новости
''Становится обидно'': Песков рассказал, что выводит Путина из себя

Россия и Беларусь

Россия и Беларусь

Телеканал 24

Как известно, военная доктрина Союзного государства была принята на основе доктрин РФ и Беларуси в 2001 году. Россия приняла новую редакцию 2014 года. По информации СМИ, Минск также планирует изменить доктрину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

В ответ на это Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
7
7
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сегодня у Путина большая пресс-конференция, в шумерии выходной?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Значится в Украине будут расти цены и увеличиваться число заробитчан!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kud Max
Kud Max
Лукашенко конечно хочет и рыбку съесть и на уй сесть...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги