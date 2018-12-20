Путин ''присоединил'' Беларусь важнейшим стратегическим документом

Президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на интернет-портале правовой информации РФ. "Одобрить представленный правительством РФ проект военной доктрины Союзного государства. Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства и постановление высшего государственного совета Союзного государства", — говорится в документе.

В нем объясняется, что союзное государство — это надгосударственное образование, включающее в себя Россию и Беларусь, с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством, которое поэтапно организуется.

Россия и Беларусь Телеканал 24

Как известно, военная доктрина Союзного государства была принята на основе доктрин РФ и Беларуси в 2001 году. Россия приняла новую редакцию 2014 года. По информации СМИ, Минск также планирует изменить доктрину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

В ответ на это Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.

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