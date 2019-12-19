"Когда вы признаете своих детей?" Путин показательно ушел от ответа о личном

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, ушел от ответа о своих дочерях и возмутился из-за упоминания о их бизнесе.
Брифинг лидера РФ транслировался в прямом эфире. Так, журналистка Русской службы BBС напомнила, что в 2014 году, когда Путина спросили о его вероятной младшей дочери Екатерине Тихоновой, он ответил, что девушка не занимается бизнесом.
"Сейчас ситуация изменилась. Компания "Иннопрактика", принадлежащая Тихоновой, заработала за год полмиллиарда рублей. Фирма "Номеко", в которой есть доля вашей старшей дочери Марии Воронцовой, строит одну из крупнейших клиник в Ленинградской области. Когда вы признаете, что они ваши дети? И что они занимаются бизнесом? Когда они станут открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?" – спросила она.
Путин отказался говорить о дочерях
Скриншот из видео
"Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Этого недостаточно. Вы там поковыряйтесь и поймете, какой там бизнес, есть ли он вообще, кому он принадлежит, кто там помогает", – ответил Путин.
Путин показательно ушел от ответа о своих детях
112 Украина
Далее он быстро перевел тему и начал рассказывать, чем занимается "Иннопрактика" и как для России важно учитывать ее наработки. "Там очень много талантливых людей, но надо, чтобы их инновации были известны нашему бизнесу. Дай бог, чтобы они добились результатов", – резюмировал глава России.
Екатерина Тихонова
Факты
Мария Воронцова
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ узнали о тайном бизнесе "дочери Путина" Марии Воронцовой.
Появление другой предполагаемой дочери президента России Екатерины Тихоновой на федеральном канале вызвало ажиотаж в соцсетях. Россияне не исключили, что наследница Владимира Путина готовится заменить его на посту главы государства.
Также появилось видео, где глава фонда "Иннопрактика" Екатерина Тихонова, которую считают младшей дочерью президента Владимира Путина, защищала кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете.
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