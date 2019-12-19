Главная Новости
19 декабря • обновлено в 16:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Когда вы признаете своих детей?" Путин показательно ушел от ответа о личном

818
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, ушел от ответа о своих дочерях и возмутился из-за упоминания о их бизнесе.

Брифинг лидера РФ транслировался в прямом эфире. Так, журналистка Русской службы BBС напомнила, что в 2014 году, когда Путина спросили о его вероятной младшей дочери Екатерине Тихоновой, он ответил, что девушка не занимается бизнесом.

"Сейчас ситуация изменилась. Компания "Иннопрактика", принадлежащая Тихоновой, заработала за год полмиллиарда рублей. Фирма "Номеко", в которой есть доля вашей старшей дочери Марии Воронцовой, строит одну из крупнейших клиник в Ленинградской области. Когда вы признаете, что они ваши дети? И что они занимаются бизнесом? Когда они станут открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?" – спросила она.

Новости
Путин назначил свою дочь на важную должность
Путин отказался говорить о дочерях

Путин отказался говорить о дочерях

Скриншот из видео

"Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Этого недостаточно. Вы там поковыряйтесь и поймете, какой там бизнес, есть ли он вообще, кому он принадлежит, кто там помогает", – ответил Путин.

Путин показательно ушел от ответа о своих детях

Путин показательно ушел от ответа о своих детях

112 Украина

Далее он быстро перевел тему и начал рассказывать, чем занимается "Иннопрактика" и как для России важно учитывать ее наработки. "Там очень много талантливых людей, но надо, чтобы их инновации были известны нашему бизнесу. Дай бог, чтобы они добились результатов", – резюмировал глава России.

Екатерина Тихонова

Екатерина Тихонова

Факты

Мария Воронцова

Мария Воронцова

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У Путина хорошие, серьёзные, умные дети. Не мажоры, работают, делают свое дело. Что вам ещё надо?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Как поживают дети Порошенко и Авакова?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги