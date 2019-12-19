"Когда вы признаете своих детей?" Путин показательно ушел от ответа о личном

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, ушел от ответа о своих дочерях и возмутился из-за упоминания о их бизнесе.

Брифинг лидера РФ транслировался в прямом эфире. Так, журналистка Русской службы BBС напомнила, что в 2014 году, когда Путина спросили о его вероятной младшей дочери Екатерине Тихоновой, он ответил, что девушка не занимается бизнесом.

"Сейчас ситуация изменилась. Компания "Иннопрактика", принадлежащая Тихоновой, заработала за год полмиллиарда рублей. Фирма "Номеко", в которой есть доля вашей старшей дочери Марии Воронцовой, строит одну из крупнейших клиник в Ленинградской области. Когда вы признаете, что они ваши дети? И что они занимаются бизнесом? Когда они станут открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?" – спросила она.

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Путин отказался говорить о дочерях Скриншот из видео

"Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Этого недостаточно. Вы там поковыряйтесь и поймете, какой там бизнес, есть ли он вообще, кому он принадлежит, кто там помогает", – ответил Путин.

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Далее он быстро перевел тему и начал рассказывать, чем занимается "Иннопрактика" и как для России важно учитывать ее наработки. "Там очень много талантливых людей, но надо, чтобы их инновации были известны нашему бизнесу. Дай бог, чтобы они добились результатов", – резюмировал глава России.

Екатерина Тихонова Факты

Мария Воронцова Скриншот из видео

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