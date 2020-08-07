Путин позвонил Лукашенко из-за вагнеровцев: хочет решить все по-братски

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Беларуси Александром Лукашенком задержанных в Минске наемников ЧВК Вагнер.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор прошел в телефонном режиме.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений. Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", – говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Россия заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

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