Почти четыре часа разговора с прессой, а самое интересное, если верить роботу Яндекса, вопрос про женитьбу. "Путин ответил на вопрос о свадьбе". "Путин как порядочный человек пообещал когда-нибудь жениться".

Возможно, пора менять формат встречи. В качестве ведущего приглашать Андрея Малахова и обсуждать то, что больше всего запоминается - личное: здоровье, дети, потенциальные жены, самые яркие эмоции года.

Новости Обида и месть Путина

Про экономику - скучно и настолько недостоверно, что Путин по ходу пресс-конференции вынужден был объяснять, как следует трактовать радужную цифирь, с которой он начал свою пресс-конференцию. Потому что в наши славные экономические достижения не верит даже верноподданническая "Комсомолка".

С внешней политикой - много лет одно и то же: все те же враги, те же друзья и решимость крепить нашу оборону.

Про внутреннюю все сказано двумя фразами - работа кабинета Медведева в целом устраивает, среди чиновников много честных и дельных людей.

Робот прав: про свадьбу куда интереснее.

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