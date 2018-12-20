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Путин ответил на вопрос о свадьбе

4.2т

Почти четыре часа разговора с прессой, а самое интересное, если верить роботу Яндекса, вопрос про женитьбу. "Путин ответил на вопрос о свадьбе". "Путин как порядочный человек пообещал когда-нибудь жениться".

Возможно, пора менять формат встречи. В качестве ведущего приглашать Андрея Малахова и обсуждать то, что больше всего запоминается - личное: здоровье, дети, потенциальные жены, самые яркие эмоции года.

Новости
Обида и месть Путина

Про экономику - скучно и настолько недостоверно, что Путин по ходу пресс-конференции вынужден был объяснять, как следует трактовать радужную цифирь, с которой он начал свою пресс-конференцию. Потому что в наши славные экономические достижения не верит даже верноподданническая "Комсомолка".

С внешней политикой - много лет одно и то же: все те же враги, те же друзья и решимость крепить нашу оборону.

Про внутреннюю все сказано двумя фразами - работа кабинета Медведева в целом устраивает, среди чиновников много честных и дельных людей.

Робот прав: про свадьбу куда интереснее.

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Автор
СерпомПоСерпомПо
Тема
Пресс-конференция Путина
Место
РоссияМосква
Источник
Источник:Telegram СерпомПо
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Мокшано-чухнявый Цап.Утин - пассивный петух, он и с Кабаевой роман то закрутил только для виду, чтобы все думали, что он "мужик о-го-го", а на самом деле он - плешивый пидар-импотент, целующий животики и то, что ниже, маленьким мальчикам. Кому не верится - в сети полно фоток.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом: такая у пидороссов значит судьба - поклоняться пидарам-импотентам!
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Дейман Алон
Дейман Алон
Как только в Педерашке разрешат однополые браки, то все тут же увидят, как кремлевский педофил (залу-)путька выйдет замуж за какого-нибудь молодого мальчика! В Педерации - все пидороссы!
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