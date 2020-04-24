Путин окончательно изменил дату завершения Второй мировой войны

В России официально изменили дату окончания Второй мировой войны мировой – теперь в стране таковой считается не 2, а 3 сентября.

Соответствующий закон подписал глава РФ Владимир Путин. Документ был опубликован 24 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

"3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год). Абзац двенадцатый статьи 1 признать утратившим силу", – указано в нем.

Путин подписал закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Отметим, что Госдума России приняла этот закон сразу в трех чтениях еще 14 апреля. В пояснительной записке к нему идет речь о том, что победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны.

В России законом изменили дату окончания Второй мировой войны publication.pravo.gov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в России приняли закон, которым перенесли дату окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября.

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