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17 марта • обновлено в 15:22
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Путин станет еще агрессивнее: Каспаров дал неутешительный прогноз для мира

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Внешняя политика российского президента Владимира Путина станет более агрессивной, ведь это единственный способ поддержания своей кредитоспособности в глазах правящего класса.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский оппозиционер Гарри Каспаров. По его словам, ничего другого, кроме устрашения элит и собственного населения, для продления своей власти у Путина не осталось (полный текст блога читайте тут).

"Диктатор всегда находит повод продлить свои полномочия, чтобы сделать их неограниченными. Путин станет еще агрессивнее, особенно во внешней политике. Ничего другого, кроме устрашения элит и собственного населения у него в запасе не остается. Любой диктатор обычно обращает свои взоры на внешний мир", – подчеркнул политик.

Владимир Путин

Владимир Путин

По его словам, он еще 15 лет тому назад был уверен, что Путин останется во главе России навсегда. Для этого он использует любые варианты.

"Я еще тогда говорил, что путинский режим не будет меняться на выборах. Выборы – это некая ширма или форма прикрытия для него, спецоперация. При любом раскладе Путин будет оставаться у власти. Сначала он использовал марионетку Дмитрия Медведева (бывший премьер. – ред), а теперь ликвидировал конституционный порядок и сделал свою власть пожизненной", – заверил Каспаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Российской Федерации признал закон о поправке в Конституцию РФ соответствующим основному закону страны. Теперь, среди прочего, будет считаться законной отмена запрета на выдвижение в президенты России одного кандидата более, чем два срока подряд.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Выборы в России
Персоны
Гарри Каспаров Дмитрий Медведев Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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