МоваЯзык

Топ-темы:

Путин обнародовал годовую декларацию: сколько заработал

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
702
Путин за 2019 год заработал почти 10 млн руб

Путин за 2019 год заработал почти 10 млн руб. Фото uainfo.org.

Российский президент Владимир Путин за 2019 год официально заработал 9,7 млн рублей (3,6 млн гривен).

Об этом говорится в его декларации, обнародованной на сайте Кремля. По сравнению с 2018 годом доход главы государства вырос примерно на 1 млн рублей.

Список имущества, которое задекларировал Путин за год не изменился. Ему принадлежит квартира площадью 77 кв. м и гараж на 18 "квадратов", два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль "Нива" и прицеп "Скиф".

Также в пользовании президента квартира на 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м.

Декларация президента России Владимира Путина

Декларация президента России Владимира Путина

Декларация президента России Владимира Путина

Декларация президента России Владимира Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Владимир Путин задекларировал доход в размере 8,6 млн рублей.

Стоит отметить, что официальный доход оказался меньшим чем у тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева и некоторых других чиновников.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

РоссияМосквадекларацияВладимир Путин
Поделиться в Facebook
  2. Новости России