Путин – о Навальном: кому он нужен, если бы хотели, то отравили

Президент РФ Владимир Путин назвал отравление ядом "Новичок" оппозиционера Алексея Навального "легализацией" американских спецслужб.

Об этом глава Кремля сообщил во время большой ежегодной пресс-конференции, которую Путин проводит в четверг, 17 декабря.

"Что касается пациента в берлинской клинике. Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они локацию отслеживают? Это знают Федеральная служба безопасности и другие спецорганы. Это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А это любопытно. Если он считает, что его травить нужно? Кому он нужен? Если бы хотели, то сделали бы до конца", – высказался Путин.

Напомним, что ранее Навальный сказал, что за его отравлением стоит лично Путин.

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