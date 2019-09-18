"Не перестанет стрелять": журналист заявил об угрозе новой войны Путина

Российский журналист заявил, что президент России Владимир Путин готовится к новой войне.

"Очевидно, что сейчас продумывается какой-то вариант агрессивных действий". Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский журналист Игорь Яковенко.

Он заверил: "Путин не может перестать стрелять на линии разграничения".

Владимир Путин на праздновании Дня Москвы Официальный сайт президента РФ

Как пояснил журналист, главная причина состоит в катастрофическом падении рейтинга российского президента. "Полностью упавшее доверие к нему, которое показала кампания 8 сентября, должно каким-то образом компенсироваться. Пока что оно компенсируется репрессиями и насилием внутри страны. Но этого, конечно, недостаточно", – сказал он.

По оценкам Яковенко, "Путину очень хотелось бы провести какую-то маленькую победоносную войну. Вероятность того, что эта война будет на территории Украины, достаточно велика".

В этом контексте он позитивно оценил заявление, сделанное временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором о том, что в случае нового агрессивного шага Кремля может быть применена наиболее "разрушительная" санкция – отключение от системы SWIFT.

"Сам факт того, что такая возможность есть, должен удержать Путина от агрессии в отношении Украины", – убежден журналист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан призвал руководство Украины "не заигрывать с врагом" и переходить к активной обороне.

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