Бывший министр культуры Владимир Мединский назначен помощником президента России Владимира Путина. Он будет курировать государственную политику в исторической и гуманитарных сферах.
Я думаю, за долгие годы присутствия Мединского в роли министра культуры мы поняли, что он из себя представляет. Этот человек действительно смог накрепко соединить слова "культура" и "прачечная", а также слова "история", "ложь" и "информационная война".
Для российской культуры это оказалось очень тяжелым испытанием, которое она не выдержала. От этого она очень сильно пострадала.
Что касается фразы Пескова о том, что отныне Мединский будет "курировать государственную политику в исторической и гуманитарной сфере", то здесь прекрасно каждое слово. Сам факт курирования государственной политики в исторической сфере вызывает только один вопрос: а когда уже у нас назначат кого-нибудь курировать государственную политику в сфере математики, например? Или в сфере генетики, или в сфере кибернетики?
Владимир Путин
Меня, например, как философа по образованию, очень беспокоит сфера логики. Здесь, конечно, государственная политика крайне необходима.
Так что сама постановка курирования государственной политики в исторической сфере чрезвычайно абсурдна. Но учитывая то, что Путин делает в сфере истории сейчас, со всем, что связано с историей Второй мировой войны, нарастающим "победобесием" - я думаю, что Мединский будет проводить политику лжи истории, которую начал Путин.
Мединский здесь будет очень полезен, потому что суть его диссертации хорошо известна. Она заключается в том, что критерием истины в истории являются национальные интересы России. Так, как их понимает Мединский.
Это касается и логики, и математики. Сколько будет дважды два, будет зависеть от того, каковы в данный момент интересы России. Примерно это будет делать Мединский.
Может ли на Мединского быть возложена функция продвижения идеи "русского мира"? Я думаю, это уже слишком. Конечно, господин Мединский – "мощный старик", но не до такой степени.
Я думаю, что "русский мир" Путин оставит за собой. А Мединский будет ему помогать. В частности, будет очень активно продвигать идею "победобесия", идею создания исторических мифов. Он в этом деле специалист, он в этом деле съел целую стаю собак.
Но в этом смысле конкуренцию Путину он, конечно, не составит. Он будет подручным Путина, как и многие другие.
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