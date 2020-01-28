Бывший министр культуры Владимир Мединский назначен помощником президента России Владимира Путина. Он будет курировать государственную политику в исторической и гуманитарных сферах.

Я думаю, за долгие годы присутствия Мединского в роли министра культуры мы поняли, что он из себя представляет. Этот человек действительно смог накрепко соединить слова "культура" и "прачечная", а также слова "история", "ложь" и "информационная война".

Для российской культуры это оказалось очень тяжелым испытанием, которое она не выдержала. От этого она очень сильно пострадала.

Что касается фразы Пескова о том, что отныне Мединский будет "курировать государственную политику в исторической и гуманитарной сфере", то здесь прекрасно каждое слово. Сам факт курирования государственной политики в исторической сфере вызывает только один вопрос: а когда уже у нас назначат кого-нибудь курировать государственную политику в сфере математики, например? Или в сфере генетики, или в сфере кибернетики?

Владимир Путин

Меня, например, как философа по образованию, очень беспокоит сфера логики. Здесь, конечно, государственная политика крайне необходима.

Так что сама постановка курирования государственной политики в исторической сфере чрезвычайно абсурдна. Но учитывая то, что Путин делает в сфере истории сейчас, со всем, что связано с историей Второй мировой войны, нарастающим "победобесием" - я думаю, что Мединский будет проводить политику лжи истории, которую начал Путин.

Новости Пропагандист Путина блеснул перлом об истории Украины

Мединский здесь будет очень полезен, потому что суть его диссертации хорошо известна. Она заключается в том, что критерием истины в истории являются национальные интересы России. Так, как их понимает Мединский.

Это касается и логики, и математики. Сколько будет дважды два, будет зависеть от того, каковы в данный момент интересы России. Примерно это будет делать Мединский.

Может ли на Мединского быть возложена функция продвижения идеи "русского мира"? Я думаю, это уже слишком. Конечно, господин Мединский – "мощный старик", но не до такой степени.

Я думаю, что "русский мир" Путин оставит за собой. А Мединский будет ему помогать. В частности, будет очень активно продвигать идею "победобесия", идею создания исторических мифов. Он в этом деле специалист, он в этом деле съел целую стаю собак.

Но в этом смысле конкуренцию Путину он, конечно, не составит. Он будет подручным Путина, как и многие другие.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.