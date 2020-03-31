Главная Новости
31 марта • обновлено в 18:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор Newsader Все статьи автора

Путин может заболеть на коронавирус

4.6т

У главврача Коммунарки Дениса Проценко обнаружен коронавирус. Время выявления – последние сутки или ранее. Семь дней назад Путин – без всяких средств защиты – находился в сравнительно тесном контакте с Проценко: пожал ему руку, сфотографировался с ним, прошелся вместе с Проценко и провел совещание, во время которого находился за одним столом с главврачом в небольшом замкнутом пространстве.

Владимир Путин на встрече с врачом Комунарки

Владимир Путин на встрече с врачом Комунарки

Путин может заболеть на коронавирус
Путин может заболеть на коронавирус

Рядом с ним, помимо Проценко, были Собянин и еще несколько человек. Инкубационный период COVID-19 – до 7 дней в общих случаях, редко – до 40 дней. Коронавирус крайне заразен – как в инкубации, так и при открытом действии.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Кушнарь Александр Кушнарь
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Александра Кушнаря
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
2
7
Смешно
15
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Хуторяне, аффтор вам повод для новой пэремоги подкинул: Пу заболел. Можно уже начать колдубаситься и скакать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куреза Александр
Куреза Александр
Больному на всю голову "ПРЕСТУПНИКУ #1" путлеру кароновирус не поможет!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Прикольно будет если карлик крякнет от вирусняка)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Новости России

Коронавирус. Самое важное

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги