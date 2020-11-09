Фейгин назвал единственного возможного преемника Путина
Президент РФ крайне недоверчив, сказал Марк Фейгин
Передать власть он может только самым близким людям
Президент РФ Владимир Путин может передать власть только собственной дочери Екатерине Тихоновой.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "С моей точки зрения, Путин может отдать власть только своей дочери Тихоновой, больше никому", – предположил он.
"Кому он может доверять? Я не представляю. За все эти годы вокруг него была вереница людей, но сказать, кто из них самый доверенный, я бы не решился", – заметил правозащитник.
По его мнению, Путин является крайне недоверчивым человеком. "Честно говоря, Путин – человек из той категории, у которой настоящих друзей нет, он никому не может доверять на сто процентов. Только своим дочерям. У него две дочери, значит, одной из них", – резюмировал Фейгин.
Как писал OBOZREVATEL, у Владимира Путина есть две дочери – Мария и Екатерина. Обе живут под другими фамилиями и публично отрицают родство с главой РФ.