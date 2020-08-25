Путин может отказаться от участия в выборах-2024, – Курносова

Президент РФ Владимир Путин может отказаться от участия в очередных президентских выборах в России 2024 года.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала российский политический аналитик Ольга Курносова. "Я не была бы столь уверена в том, что Путин будет баллотироваться в 2024 году. Он захотел иметь такую возможность, чтобы не быть хромой уткой", – заметила она.

Как пояснила аналитик, с 2019 года начались поиски преемника Путина на этом посту. Этот процесс "начал вносить дисбаланс в элитах", и в Кремле было принято решение об "обнулении" президентских сроков Путина, чтобы он снова мог принять участие в выборах.

В то же время Курносова обратила внимание на знаковое, по ее мнению, событие, которое станет индикатором настроений российских избирателей – единый день голосования, который пройдет в РФ в сентябре.

По ее оценкам, протесты в Беларуси и Хабаровске могут стимулировать россиян на протестное голосование. "Этот своеобразный соцопрос в виде голосования людей за депутатов различных уровней и губернаторов будет очень важен", – подчеркнула она.

Полную версию интервью с Ольгой Курносовой читайте на OBOZREVATEL в воскресенье, 23 августа.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, занимавший пост президента Беларуси пять сроков подряд, выразил 100-процентную уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин не будет руководить страной до 2036 года.

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