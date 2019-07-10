Путин боится выживших на "Лошарике" – Гозман

Украинским журналистам, которые не считают себя пророссийскими, следует поехать в Москву и принять участие в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1", предлагаемом взамен отмененного телемоста, исходя из вполне обоснованных соображений.

Прекращение авиасообщения между Россией и Грузией является "предельной глупостью" руководства РФ. Не известно, состоится ли 6-сторонняя встреча глав государств по Донбассу, но президент Зеленский прав, когда предлагает такой формат переговоров.

С пожаром на атомной российской подлодке "Лошарик" далеко не всё понятно, а похороны погибших моряков ставят новые вопросы и заставляют строить страшные предположения.

Об этом и многом другом в новом интервью OBOZREVATEL из серии "Гозман: Взгляд из Москвы" рассказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман .

- 12 июля должен был состояться телемост между украинским телеканалом NewsOne и российским пропагандистским телеканалом "Россия 1". Информация об этом вызвала волну возмущения в Украине, и телемост был отменен. В качестве ответа на такое решение на канале "Россия 1" в ту же дату решили организовать свой эфир и пригласить на него украинских журналистов. Что это было? И следует ли украинским журналистам откликнуться на предложение?

- Это, конечно же, элемент пропагандистской войны. Канал NewsOne является каналом Медведчука, который поддерживает пророссийские вещи. Если бы они пригласили какой-нибудь канал, поддерживающий, например, президента Порошенко, президента Зеленского, то это мог бы быть разговор, столкновение разных точек зрения. При разумной и тактичной модерации это могло бы быть очень позитивно.

В данном случае, конечно, никакого позитива не ожидалось. Я думаю, у них было две задачи. Первая задача – повлиять на ваши грядущие парламентские выборы, представить российско-украинские взаимоотношения на уровне простых людей как вполне благополучные, доброжелательные и так далее.

Кроме того, думаю, была еще одна задача, которая для наших властей всегда очень важна: уговорить самих себя, какие они, власти, значимые, что без них никак и нигде.

Леонид Гозман Head Topics

Судить о том, почему телемост отменили, какую угрозу он представлял, я не берусь, я не живу в Украине. Но мне кажется, это было запланированное действие со стороны телеканала NewsOne: дескать, видите, как нас преследуют и так далее.

Но сейчас наши приглашают украинцев в свою студию. Мне кажется, что правильным решением было бы, чтобы в эту студию пришли или, по крайней мере, заявили о своем желании прийти люди, придерживающиеся не пророссийской точки зрения. Чтобы они просто воспользовались этой возможностью.

Возможные варианты. Первый – полный отказ всем, что означает полное дезавуирование самих себя. Второй вариант – всем разрешают, прекрасно. Третий вариант – кому-то разрешают, а дальше идет такая модерация, что мама не горюй, как принято на наших федеральных телеканалах.

Это значит, что должны прийти люди, которые готовы выдерживать такое жесткое давление. Если их туда пустят и если они туда придут, то это может быть осмыслено с точки зрения интересов Украины. Я бы просто попытался воспользоваться этой ситуацией для реального снижения напряженности. Потому что если наши зрители увидят нормальных украинцев, а не этих пророссийских клоунов, это будет полезно.

- 8 июля вступил в силу запрет на авиасообщение России с Грузией. Вы назвали это решение дикостью. Почему?

- Я вспомнил детский советский анекдот, немножко расистский. В Африке украли и съели британского посла. Британия заявляет африканской стороне протест. Те отвечают: "Съешьте нашего, разницу в весе мы оплатим".

Это дикость, потому что дикость. По трем причинам.

Во-первых, матерная брань в адрес президента Российской Федерации не представляет угрозу для Российской Федерации. Она может быть обидна президенту Российской Федерации, но угрозу стране она не представляет. Поэтому никаких оснований повышать обороноспособность страны или усиливать экономическую, пропагандистскую войну и так далее, на самом деле нет.

Владимир Путин в Свердловской области Официальный сайт президента РФ

Кстати, если говорить о реакции грузинского общества на матерные слова, который произнес грузинский телеведущий, то мне кажется, эта реакция абсолютно безупречна. Большинство людей высказывают два тезиса: "мы очень не любим Путина и российскую политику" и "мы считаем неправильной матерную брань, и тем более матерную брань в адрес умерших родителей".

Во-вторых, под санкции попадают обычные граждане России и обычные граждане Грузии. Граждане России лишаются относительно дешевого, комфортного и доброжелательного отдыха, каких-то экскурсионных вещей и так далее, а граждане Грузии лишаются нормальных контактов по бизнесу, по родственным связям в России и лишаются заработка. Потому что наши туристы – это сдаваемые комнаты, гостиницы, ресторанчики и прочее. Я слышал оценку, что ущерб Грузии составит порядка 1 миллиарда долларов. Но они наказывают не грузинских радикально настроенных людей и не грузинских политиков, а грузинское общество.

Мне это кажется предельной глупостью, и я хочу привести пример другой реакции. Когда президент США Дональд Трамп не так давно посещал Лондон, его там встречали так, что он мог передвигаться только по воздуху. Потому что десятки тысяч лондонцев приготовили оскорбительные плакаты, в том числе матерные, приготовили яйца, помидоры и все прочее, которыми собирались закидывать его кортеж. Поэтому он должен был летать на вертолете, он передвигался только по воздуху. Но в воздух они запустили бэби-Трампа – большого надувного пупса, чтоб он его и с вертолета видел.

Я думаю, что господину Трампу это наверняка было неприятно, но у него не хватило духовности запретить авиасообщение между Соединенными Штатами и Великобританией. Ничего, утерся и пошел дальше.

В-третьих, эти действия глупые еще и потому, что они приводят к разрушению той политики, которую Путин проводил в Грузии в последние годы. Он пытался вернуться в Грузию – финансово, по бизнесу, еще как-то. Разумеется, сейчас это поддерживает грузинских радикалов, которые не хотят никаких отношений с Россией

- По поводу возможной встречи Зеленского с Путиным при участии глав США, Франции, Германии и Великобритании на эту минуту достоверно известно следующее. Первое – Зеленский сделал такое предложение Путину. Второе – Песков заявил, что Кремль может рассматривать 6-сторонние переговоры "нового формата", поскольку Штаты в "нормандском формате" не участвовали. И никакой конкретики. Как вы считаете, можно ли давать хотя бы 2% гарантии, что переговоры состоятся?

- Я думаю, то, состоится ли встреча, будет зависеть от того, насколько лидеры стран, которых приглашают к участию, оценят вероятность успеха. Наверное, они не поедут на заведомо провальную встречу. Не говоря уже о том, насколько сложно согласовывать график столь высокопоставленных людей.

Но я думаю, что президент Зеленский поступил совершенно правильно, предложив такой широкий формат. Таким образом он лишает президента Путина возможности просто валять дурака и говорить "нас тут не стояло" и вообще это все трактористы и шахтеры на встрече, если бы она была двусторонней. Во-вторых, он страхует себя от обвинений в том, что он в ходе разговора один на один с Путиным всё сдал. Ведь некоторые его подозревают в готовность отступить, и так он страхуется.

Владимир Путин на саммите G20 в Осаке Официальный сайт президента РФ

Кроме того, если есть хотя бы какой-то шанс, что Владимир Владимирович на Донбассе как-то отступит, то, конечно, такой формат разговора был бы значительно более перспективен, чем формат разговора один на один.

- По поводу пожара на российской подводной лодке "Лошарик" один из участвовавших в похоронах погибших подводников сказал странную фразу – о том, что они предотвратили катастрофу планетарного масштаба. С другой стороны, сами похороны тоже выглядели несколько странно. Закрытый режим, повышенные меры безопасности. Можно ли сделать вывод о том, что эта субмарина выполняла какие-то сверхсекретные задачи?

- Это "предотвращение катастрофы планетарного масштаба" могло быть просто ляпом какого-то некомпетентного человека, который выступал на похоронах. Но если это правда, возникает вопрос. Если бы у нас в России был парламент, а не то, что мы имеем, то, конечно, были бы сделаны запросы депутатов правительству: а чем занимается в мирное время армия, вооруженные силы Российской Федерации таким, что может возникнуть планетарная катастрофа, и что она была предотвращена героическим поведением членов экипажа, тем, что 14 человек пожертвовали жизнями.

За это им, конечно, вечная благодарность, но хотелось бы понять, чем занимается наше правительство. В мирное – подчеркиваю – в мирное время. Мы ни с кем не воюем. Кроме Украины, с которой мы, как известно, тоже "не воюем". Это первое.

Похороны подводников, погибших на глубоководном аппарате "Лошарик" ТАСС

Второе – тот факт, что похороны проходили под такой жесткой охраной. Мне кажется, что это означает вот что. Опыт последних лет заставляет сделать вывод о том, что у нас государство не охраняет что-либо, кроме самих себя. Поэтому, если они нагнали столько Росгвардии и прочего, значит, они охраняли себя. А значит, они чего-то опасаются.

Чего они могли опасаться? Общественного возмущения? Для этого нет никаких оснований, люди совершенно спокойно к этому отнеслись. Кто-то сочувствовал, кто-то был равнодушен, но никто особо не возмущался.

Какие-то неприятности могли исходить от участников похорон – коллег, товарищей, сослуживцев погибших офицеров, которые знают больше, чем знает рядовой гражданин. Похоже, что люди, которые служили вместе с ними, лучше нас понимают, что там произошло, и у них есть основания возмущаться действиями руководства вооруженных сил.

Хочу обратить ваше внимание, что, хотя это очень тяжелая военная катастрофа вооруженных сил, хотя среди погибших были высокопоставленные офицеры, герои России, на похоронах не присутствовал ни министр обороны, ни верховный главнокомандующий. Хотя похороны проходили не во Владивостоке, куда лететь 9 часов, а в Питере, куда лететь меньше часа.

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