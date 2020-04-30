К 2024 году в России произойдет борьба кланов, которые могут пошатнуть власть президента РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью "УНИАН" рассказал российский предприниматель Дмитрий Потапенко, который постоянно критикует политику Кремля.

"В 2024 году произойдет "обнуление" сроков Путина и будет его новая эра – еще 12 лет. Следующий год – переломный для экономики, потому что в России перестает существовать легкодобываемая нефть, запасы истощаются…. Это приведет как раз к борьбе кланов, на это я как раз ставлю – 2023-2024 годы. Владимир Путин может править практически без ограничений, но он при этом стареет. Значит, появляются молодые и зубастые. Поэтому я рассчитываю, что может наступить некий перелом", – отметил бизнесмен.

Владимир Путин

Потапенко добавил, что в 2024 году Путин может снова стать президентом. Но по его мнению, в 2025-2026 году "кланы побледнеют, и им захочется новой крови".

"Кто-то называет их башнями Кремля, я их называю кланами. Дело в том, что в каждом клане присутствуют и экономисты, и силовики. Например, "любимый всеми" клан Игоря Сечина (глава корпорации Роснефть – Ред.), он условный экономист, но он подкреплен собственной системой безопасности. Есть клан, который, там, представляет министр обороны. Но он также подкреплен экономическим блоком – людьми из министерства экономического развития. По моим оценкам, таких кланов в российской политике 7-9", – пояснил предприниматель.

Со слов Потапенко, в России также существуют кланы бывшего главы правительства РФ Дмитрия Медведева, главы Чечни Рамзана Кадырова и премьер-министра Михаила Мишустина.

"На сегодня на этой шахматной доске Владимир Путин самый сильный и самый сложный игрок. Кланы периодически друг с другом "зарубаются"… Есть группировки, связанные с кооперативом "Озеро", кто-то – со Службой внешней разведки, кто-то, соответственно, с ФСБ. Эти кланы надо разбивать по количеству штыков. Тут не надо исходить из того, что это только про бабки. Бабки здесь как раз не играют практически никакой роли", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Потапенко сказал, что уход Владимира Путина с поста президента России, а также его окружения обернется проблемами не только для самой РФ – хуже станет и для Украины.

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