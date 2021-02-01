Пропагандисты Кремля увидели "руку США" в фильме Навального о дворце Путина

Российские пропагандисты убеждены, что фильм-расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина снимали в Германии якобы на деньги США.

С таким заявлением выступили в эфире "Россия 1", передают РИА Новости. Отметим, что указанный телеканал является пропагандистским и не раз распространял фейки в интересах Кремля.

По озвученной на телеканале версии, съемки фильма проходили в студии Black Forest, расположенной в немецкой коммуне Кирхцартен. Они ссылаются на сообщение местной газеты Schwarzwälder Bote.

Пропагандисты утверждают, что открытие студии совпало с началом расследования о дворце. А ее руководители Вайленды несколько лет работали в США и якобы подтвердили, что помогали Навальному. Также время съемок зарезервировали в декабре 2020 года якобы "по звонку из США".

В эфире сделали вывод, что таким образом из Германии "велась антироссийская деятельность на деньги США".

В январе Навальный опубликовал расследование о дворце Путина на черноморском побережье неподалеку от Геленджика, а также показал дом в Дрездене, где президент жил во времена службы в КГБ. Позже немецкие журналисты опубликовали кадры с этой квартиры, в которую Навального ранее не пустили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась версия, что Близкие друзья Путина – член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко, а также братья Борис и Аркадий Ротенберги – могут публично заявить, что дворец принадлежит им.