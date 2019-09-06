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8 сентября • обновлено в 11:31
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Проник в окно и бил шокером: под Москвой напали на главу ЦИК

8.2т Читать материал на украинском

В Подмосковье (Россия) в ночь на 6 сентября совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.

В МВД РФ сообщили, что грабитель несколько раз ударил ее электрошокером, передают "РИА Новости".

"Злоумышленник в маске через окно проник в ее дом, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", — говорится в сообщении.

Элла Памфилова

Элла Памфилова

НТВ

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Российские СМИ уточнили, что чиновница легла спать довольно рано, около 23:00, так как на следующий день было назначено важное мероприятие, но уже через пару часов ее разбудила кошка.

"Памфилова спустилась вниз и наткнулась на мужчину в маске. Она бросилась в бой, метнула в незваного гостя стул, но грабитель оказался проворнее и несколько раз ударил женщину электрошокером. Элла не отступила, продолжала царапаться и бить преступника. В конце-концов тот понял — победы не будет. Еще несколько раз применил электрошокер и сбежал", — отмечается в сообщении.

В поселке, где живет Памфилова, усилили охрану. Несколько охранников патрулируют территорию, въезд по пропускам.

В результате нападения она повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота. Памфилова заявила, что не собиралась обнародовать информацию о нападении на нее: "Держусь как могу, конечно, мне больно".

По данному факту возбуждено уголовное дело, руководство МВД взяло его на контроль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на железнодорожной станции группа неизвестных напала на воинский эшелон. Часовой был вынужден применить оружие и застрелил одного из нападавших

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Маскова Илона
Маскова Илона
Или, хомячок навального, или, опарыш животного соболь... К бабке не ходи!
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Маскова Илона
Маскова Илона
Перепил Недо, ваш ник красноречиво объясняет ваш бред...
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Перепил Недо
Перепил Недо
Маскова Илона, ни фига, работник политуправления москальской армии, для создания очереной легенда вроде 28 памфиловцев, и персонаж выбрали с соответствующим погонялом.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Применяя электрошокер, этот подлец приговаривал : " Следующие выборы должны быть с феноменальной цифрой 99% - "за". "Ты поняла"?
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Мосин Клим
Мосин Клим
бред сивой кобылы. пуйло прикрыает элочку, от обструкции за недопущение демкандидатов до мацковских выборов.
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