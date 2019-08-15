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"Привез Венедиктов": стало известно о секретном послании Путина Зеленскому

9.6т Читать материал на украинском

Главный редактор российской радиостанции "Эхо Москва" Алексей Венедиктов во время своего приезда в Киев мог передавать послание от главы РФ Владимира Путина команде президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По его словам, "сейчас единственный камень преткновения для обоих сторон – это вопрос предоставления Донбассу особого статуса".

"Очень нужны такие каналы, чтобы сдвинуть мирный процесс с мертвой точки. Поэтому Венедиктов привез в Украину неформальное послание от Путина о границах возможного компромисса по урегулированию конфликта на Донбассе. На что РФ может пойти в переговорах, а на что нет. Думаю, что единственный камень преткновения – это особый статус. Как отреагировали у Зеленского, я не знаю, но там тоже хотят добиться мира на Донбассе", – уточнил источник.

Венедиктов мог передать Зеленскому послание от Путина

Венедиктов мог передать Зеленскому послание от Путина

Напомним, что 14 августа после возвращения из Киева Венедиктова засекли на встрече с пресс-секретарем Путина – Дмитрием Песковым. Их совместное фото, якобы случайно, сделала российская телеведущая телеканала "Дождь" Анна Монгайт и разместила в своем Instagram. Судя по ее аккаунту, политикой она не интересуется, а занимается культурой.

"Венедиктов давно дружит с Песковым. Иногда выполнял поручения Кремля в Штатах и взаимодействует с российской оппозицией. По поводу фото их встречи в Москве, возможно, что это был и слив. На Венедиктова так набросились в Украине из-за идеи открыть там радиостанцию, что вполне возможно – это ответная эмоция", – подытожил источник.

Новости
Кто "слил" Венедиктова?

Как сообщал OBOZREVATEL, поездка в Украину главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова могла быть спланированной операцией спецслужб России.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Алексей Венедиктов Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
Теги
война переговоры по Донбассу Донбасс Новости Донбасса Новости России
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филипп филипыч
филипп филипыч
да кто ж им даст сдвинуть с мёртвой точки. тут куда ни плюнь попадёшь в упоротого защитника войны до последнего украинца.
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филипп филипыч
филипп филипыч
собственные источники обоза? хм. братья грим и ганс х. андерсен что ли?)
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