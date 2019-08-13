"Прихожане – крепостные": в ПЦУ объяснили жестокое крещение младенца в России

Крещение годовалого ребенка в Гатчине (Россия) вызвало большой резонанс в сети (видео в конце публикации).

Священник фактически совершал насилие над ребенком, пытаясь, как велит канон, трижды окунуть его в купель. Малыш отчаянно сопротивлялся, но святой отец делал свое дело. При виде этих пыток мать попыталась отобрать у него ребенка, но тот отказывался его отдавать. Дело закончилось заявлением в полицию и недоумением самого священника: "А что, собственно, случилось?"

Действительно ли действия священника были правильными с церковной точки зрения? Если нет, как следовало бы поступить? Считается ли таинство крещения, совершенное при таких обстоятельствах, действительным? Какие "санкции" предусмотрены в таких случаях?

На эти вопросы в блиц-интервью OBOZREVATEL ответил протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин.

– Отец Фотий считает, что для крещения обязательно трижды погружать в воду, и он прилагал все физические усилия, чтобы именно так и было. Насколько это правильно с церковной точки зрения?

– В принципе, слово "баптизма", "крещение", так и переводится – "погружение". Но если мы внимательно читаем Святое Письмо, там написано, что крещение – "не плотской нечистоты омытие, а испрошение у Бога доброй совести". В русском переводе "обещание", а не "испрошение", но суть все-таки передает греческий текст, а там "испрошение".

Крещение – это таинство, в котором действует Святой Дух, независимо от того, окунули человека или полили. Конечно, правильнее окунать. Но, если мы вспомним эпизод из жития святого Николая-Чудотворца, то он в купели встал. Значит, что, надо было его брать за ноги и макать головой вниз?

Нарушения канонов в обливательном крещении совершенно нет.

Обряд крещения, иллюстрация Youtube

Я, например, всегда спрашиваю родителей, особенно, когда крещу совсем маленьких детей: окунаем или поливаем? То есть мы поступаем по желанию родителей.

– В какой-то момент мать ребенка хотела забрать его, но священник не отдавал. Разве такое допустимо?

- Тут все вопросы к священнику. С одной стороны, неправильно забирать ребенка, раз уж таинство началось. С другой стороны, если мать видит угрозу жизни своему ребенку, она имеет право забрать.

- После инцидента священник сказал, что мать "невоцерковленная".

- Тут самый важный вопрос такой: почему мы крестим детей? Потому что родители имеют веру, и по этой вере дети приносятся и крестятся. Невоцерковленный человек – это тот, кого покрестили в детстве, но который не является практикующим христианином. Скорее всего, люди пришли покрестить ребенка, "потому что так надо".

Таких проблем не бывает, когда люди воцерковлены, когда все в едином духе. Тогда все нормально, и дети, как правило, даже не плачут. Всем это в радость.

Протоиерей Александр Дедюхин, патриарх Варфоломей Facebook Олександр Дедюхін

Но если мама – человек невоцерковленный, если она в чем-то против, то священник не имеет права ей перечить. Воцеркови вначале, а потом что-то рассказывай.

– То есть он для нее не авторитет.

– Абсолютно. Прихожане ведь не крепостные.

– И по поводу самого таинства. Можно ли считать, что ребенок крещен?

– Да, конечно, ребенок крещен.

– В епархии, где служит отец Фотий, уже заявили, что они "в некотором шоке" от того, что случилось, и пообещали принять решение. Является ли то, что сделал священник, правонарушением с церковной точки зрения? Предусмотрены ли какие-то "санкции"?

– Если честно, то это обычное хамство. Когда человек считает себя звездой – "я делаю то, что я хочу, прихожане – мои крепостные, и все должны мне покоряться". Это не столько церковное преступление, сколько преступление против здравого смысла.

Канонических нарушений как таковых нет – ребенок крещен. По-хорошему, какой-то епархиальный суд должен заставить его публично извиниться.

Он может быть лишен каких-то церковных наград, может быть снят со своей должности. Все что угодно, в зависимости от его реакции.

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