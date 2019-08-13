Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Прихожане – крепостные": в ПЦУ объяснили жестокое крещение младенца в России

2.5т Читать материал на украинском

Крещение годовалого ребенка в Гатчине (Россия) вызвало большой резонанс в сети (видео в конце публикации).

Священник фактически совершал насилие над ребенком, пытаясь, как велит канон, трижды окунуть его в купель. Малыш отчаянно сопротивлялся, но святой отец делал свое дело. При виде этих пыток мать попыталась отобрать у него ребенка, но тот отказывался его отдавать. Дело закончилось заявлением в полицию и недоумением самого священника: "А что, собственно, случилось?"

Действительно ли действия священника были правильными с церковной точки зрения? Если нет, как следовало бы поступить? Считается ли таинство крещения, совершенное при таких обстоятельствах, действительным? Какие "санкции" предусмотрены в таких случаях?

На эти вопросы в блиц-интервью OBOZREVATEL ответил протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин.

Отец Фотий считает, что для крещения обязательно трижды погружать в воду, и он прилагал все физические усилия, чтобы именно так и было. Насколько это правильно с церковной точки зрения?

– В принципе, слово "баптизма", "крещение", так и переводится – "погружение". Но если мы внимательно читаем Святое Письмо, там написано, что крещение – "не плотской нечистоты омытие, а испрошение у Бога доброй совести". В русском переводе "обещание", а не "испрошение", но суть все-таки передает греческий текст, а там "испрошение".

Новости
Крещение в Гатчине: агрессивный священник засветился в ряде скандалов

Крещение – это таинство, в котором действует Святой Дух, независимо от того, окунули человека или полили. Конечно, правильнее окунать. Но, если мы вспомним эпизод из жития святого Николая-Чудотворца, то он в купели встал. Значит, что, надо было его брать за ноги и макать головой вниз?

Нарушения канонов в обливательном крещении совершенно нет.

Обряд крещения, иллюстрация

Обряд крещения, иллюстрация

Youtube

Я, например, всегда спрашиваю родителей, особенно, когда крещу совсем маленьких детей: окунаем или поливаем? То есть мы поступаем по желанию родителей.

В какой-то момент мать ребенка хотела забрать его, но священник не отдавал. Разве такое допустимо?

- Тут все вопросы к священнику. С одной стороны, неправильно забирать ребенка, раз уж таинство началось. С другой стороны, если мать видит угрозу жизни своему ребенку, она имеет право забрать.

Новости
"Бились головой и обс*рались": всплыли новые детали жуткого крещения в России

- После инцидента священник сказал, что мать "невоцерковленная".

- Тут самый важный вопрос такой: почему мы крестим детей? Потому что родители имеют веру, и по этой вере дети приносятся и крестятся. Невоцерковленный человек – это тот, кого покрестили в детстве, но который не является практикующим христианином. Скорее всего, люди пришли покрестить ребенка, "потому что так надо".

Таких проблем не бывает, когда люди воцерковлены, когда все в едином духе. Тогда все нормально, и дети, как правило, даже не плачут. Всем это в радость.

Протоиерей Александр Дедюхин, патриарх Варфоломей

Протоиерей Александр Дедюхин, патриарх Варфоломей

Facebook Олександр Дедюхін

Но если мама – человек невоцерковленный, если она в чем-то против, то священник не имеет права ей перечить. Воцеркови вначале, а потом что-то рассказывай.

То есть он для нее не авторитет.

– Абсолютно. Прихожане ведь не крепостные.

Новости
"Я беседовал с Дарвином": священник РПЦ впал в маразм на росТВ

И по поводу самого таинства. Можно ли считать, что ребенок крещен?

– Да, конечно, ребенок крещен.

В епархии, где служит отец Фотий, уже заявили, что они "в некотором шоке" от того, что случилось, и пообещали принять решение. Является ли то, что сделал священник, правонарушением с церковной точки зрения? Предусмотрены ли какие-то "санкции"?

– Если честно, то это обычное хамство. Когда человек считает себя звездой – "я делаю то, что я хочу, прихожане – мои крепостные, и все должны мне покоряться". Это не столько церковное преступление, сколько преступление против здравого смысла.

Канонических нарушений как таковых нет – ребенок крещен. По-хорошему, какой-то епархиальный суд должен заставить его публично извиниться.

Он может быть лишен каких-то церковных наград, может быть снят со своей должности. Все что угодно, в зависимости от его реакции.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Крещение
Персона
Александр Дедюхин
Место
Россия
Теги
Новости России РПЦ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
8
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
А в ПЦУ обрезание делают, как принято у турков?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...