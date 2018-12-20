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Путин дает пресс-конференцию: все подробности

1.8тЧитать материал на украинском

В четверг, 20 декабря, в Москве (Российская Федерация) проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

Нынешнее общение с прессой для российского лидера стало уже четырнадцатым по счету. В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — около 1700.

OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию все главные заявления лидера Кремля в хронологическом порядке.

11:09 – Владимир Путин начал пресс-конференцию.

Путин дает пресс-конференцию: все подробности
Путин дает пресс-конференцию: все подробности

11:08 – в зал пришел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

11:05 – Путин опаздывает на пресс-конференцию.

Пресс-конференция Владимира Путина

Пресс-конференция Владимира Путина

Скриншот из видео

10:10 – Журналисты в попытке привлечь внимание российского президента подготовили странные плакаты и пришли с ними на пресс-конференцию главы РФ. В центре международной торговли в Москве можно увидеть транспаранты с призывами вернуть мэра, очистить Волгу и даже полетать. Например, журналистка из Кызыла Азиана Чадамба пришла с картинкой рыбы, на которой написано: "Путин – щука".

Плакаты на пресс-конференции Владимира Путина

Плакаты на пресс-конференции Владимира Путина

Life

Плакаты на пресс-конференции Владимира Путина

Плакаты на пресс-конференции Владимира Путина

Life

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — около 1700..." полнейшая изоляция...
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