Путин дает пресс-конференцию: все подробности

В четверг, 20 декабря, в Москве (Российская Федерация) проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
Нынешнее общение с прессой для российского лидера стало уже четырнадцатым по счету. В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — около 1700.
OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию все главные заявления лидера Кремля в хронологическом порядке.
11:09 – Владимир Путин начал пресс-конференцию.
11:08 – в зал пришел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
11:05 – Путин опаздывает на пресс-конференцию.
Пресс-конференция Владимира Путина
Скриншот из видео
10:10 – Журналисты в попытке привлечь внимание российского президента подготовили странные плакаты и пришли с ними на пресс-конференцию главы РФ. В центре международной торговли в Москве можно увидеть транспаранты с призывами вернуть мэра, очистить Волгу и даже полетать. Например, журналистка из Кызыла Азиана Чадамба пришла с картинкой рыбы, на которой написано: "Путин – щука".
Плакаты на пресс-конференции Владимира Путина
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Плакаты на пресс-конференции Владимира Путина
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