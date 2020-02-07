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7 февраля • обновлено в 21:57
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"Жертвовать" Крымом и Сирией не будут: российский посол сделал резкое заявление по санкциям

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Россия не собирается "жертвовать Крымом и уходить из Сирии" ради улучшения отношений с Великобританией.

Такое заявление 7 февраля сделал посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает ТАСС. Дипломат сказал, что пока не может "констатировать оттепель" со стороны Соединенного Королевства по отношению к России.

"Мы получаем сигналы по различным каналам о том, что пора уже перевернуть страницу, и Великобритания об этом думает. Это было бы неплохо, но хочу заметить, что крупные [британские] деятели обусловливают это несколькими факторами: Россия должна изменить свое поведение, вернуть Крым, прекратить свои действия в Сирии, заявить о том, что не повторится ничего подобного тому, что было со Скрипалями", – рассказал Келин.

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Дипломат высказал убеждение, что ослабление санкций того не стоит. "Если цена такова, что мы должны вернуть Крым, уйти из Сирии и так далее, то, наверное, отношения с Великобританией несопоставимы здесь по весу с этими действиями и Россия своего поведения менять не будет", – добавил он.

Андрей Келин

Андрей Келин

КП

Отметим: Келин занял свою должность 5 ноября. До него представителем дипломатической миссии РФ в Лондоне был Александр Яковенко, уволенный в августе в связи с "ротацией глав диппредставительства".

Как писал OBOZREVATEL, недавно Госдума РФ окончательно приняла поправки в закон "О ветеранах". Они предусматривают присвоение этого статуса коллаборационистам из временно оккупированного Крыма и Севастополя, которые до захвата полуострова служили в ВСУ.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Конфликт в Сирии Аннексия Крыма
Место
Россия
Теги
Новости России дипломат
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wegweg wgweg
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Хорошо сказал,с надрывом,видно сердечко пошаливает.Поберёгся б ты , сердешный,неровён час...........
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика!
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