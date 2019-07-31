Порвал 3-летнюю малышку: в России бойцовского пса вшестером оттягивали от ребенка. Видео 18+

В Стерлитамаке, Башкирия, бойцовская собака напала и искусала 3-летнюю девочку.

Как сообщает городской портал ИА "Башинформ", страшная ситуация произошла 29 июля на улице Дружбы. Американский питбультерьер, который гулял во дворе без намордника и без поводка напала на ребенка и покусала ее.

Случайные очевидцы вшестером с трудом отогнали разъяренного пса от малышки. Все происходящее сняли на видео. Девочку с травмами доставили в больницу. В результате нападения ребенок получил резаные и рваные раны ног.

Как сообщают в соцсетях местные жители, ЧП произошло рядом с образовательным учреждением, где постоянно ходят дети.

Собака напала на ребенка

"Мужчины ребёнка оторвали и быстро все разошлись в разные стороны. Её даже этот горе-хозяин не мог успокоить. Никто не решился. Сама удивляюсь, что их там не разорвали. Ещё раз повторюсь — хозяин неадекват, угрожал девушке, чтобы та камеру убрала. Собака у него серьёзная – тёмный питбуль, натасканный, и справиться с такой собакой не так просто. Поэтому никто не решился. Я очень люблю собак,но поверьте – было страшно", — написала очевидец происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре неизвестный натравил собаку на семью с ребёнком.

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