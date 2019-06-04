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Поребрик News: в России устроили истерику из-за Жукова и пригрозили Украине

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Кремлевские пропагандистские СМИ 3 июня грозили Украине жесткими санкциями и русскими танками за снос памятника советскому маршалу Георгию Жукову. Также на росТВ объявили Харьков "исконно русским городом".

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил, что Россия якобы приедет в Украину на танках, чтобы отомстить за снос памятника Жукову в Харькове.

"Мы же на танках приедем! Мы же за честь Жукова можем постоять!" – выкрикнул рупор Кремля.

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Общественный деятель из Израиля Яков Кедми, который активно поддерживает российскую оккупацию украинских территорий, назвал Харьков исконно русским городом.

"Харьков – русский город. Его сделал украинским Владимир Ленин, пытаясь как-то дать Украине, которую он создал, какую-то экономическую поддержку", – высказался израильский сторонник "русского мира".

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев из-за сноса в Харькове памятника Георгию Жукову разразился обвинениями в нацизме в адрес Украины.

"Надо вводить против вас санкции жесточайшие! И хватить ныть и говорить: "Ой, российский брат, дай нам что-нибудь подешевле, не обижай нас". Вы себя ведете, как нацисты! И будете получать, как нацисты, по башке!" – выкрикнул Соловьев.

Скандальный мэр Харькова Геннадий Кернес в эфире росТВ пообещал россиянам, что восстановит памятник Жукову и даже вернет имя маршала одному из харьковских проспектов.

"Я хочу сказать спасибо вам, что вы интересуетесь и показываете, что происходит у нас в Украине и конкретно в городе Харьков... Это акт такого вандализма, который мы не ожидали!" – возмутился Кернес.

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Поребрик News: оккупанты придумали "сложный экзамен" для Донбасса

Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров заявил, что Россия игнорирует выполнение Минских соглашений, чтобы не потерять контроль над оккупированным Донбассом.

"В случае выполнения Минских соглашений, Донбасс теряется для России. То есть он, конечно, остается пророссийским, но возвращается в поле украинской политики. Он будет с российской культурой, но за одно-два поколения войдет в тело Украины", – сказал Шахназаров.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Персоны
Владимир СоловьевГеннадий Кернес
Место
Россия
Тег
Новости России
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Петрова Анастасия
Петрова Анастасия
Спaсибо всем тeм, ктo покaзал мне этот пpекpaсный caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁6ee5t7 Пpостo пройдя опpoc полyчила почти полугодoвую заpплатy)) Пользуйтесь, пока eщe еcть возможноcть=)
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