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Поребрик News: в Госдуме РФ захотели "принудить к миру" Украину

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Кремлевская пропаганда придумала новый фейк об обстрелах оккупированного Донецка украинскими военными. Кроме того, Украину и Грузию пообещали "принудить к миру".

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой в ПАСЕ попытался доказывать грузинской журналистке, что его страна законно оккупировала Абхазию и Южную Осетию.

"Россия не оккупировала ваши территории! Дело в том, что руководство вашей страны осмелилось убивать людей на своей территории, напав на Южную Осетию. Если Россия враг и оккупант, то вам надо сидеть как можно тише и вести себя как можно скромнее, а не хамить в отношении России! Грузия и ваш президент так называемый смеет писать в своих соцсетях, что Россия – враг и оккупант! И вы считаете, что после этого можно говорить об отношениях нормальных между Грузией и Россией?!" – заявил Толстой.

Новости
Поребрик News: в России пригрозили развязать еще одну войну

Пропагандистка Ольга Скабеева поведала россиянам, что власти Украины намерены преследовать детей, которые не признают лидера ОУН Степана Бандеру героем.

"За непризнание Крыма территорией Украины будут сажать на пять лет! Радикалы набросились на Зеленского, и чем все закончилось? Правильно – они подружились... Детям, которые были в российском Крыму, отныне нельзя представлять на "Евровидении" Украину. То есть, следующий шаг – люстрировать детей, которые не считают Бандеру героем! До этого тоже, я думаю, доживем", – заявила Скабеева.

Депутат Госдумы РФ, одиозный коммунист Леонид Калашников заявил, что Россия должна "принудить к миру" Украину и Грузию.

"Принуждение к миру придумали не мы – Запад, Европа и Америка. Принуждение к миру, операция, это, видимо, единственное, что может вразумить сегодня вот этих молодчиков – Грузию и Украину", – дерзко высказался Калашников.

Новости
Поребрик News: в России выдали нелепый фейк о "зверствах ВСУ на Донбассе"

Российские СМИ попались на наглой лжи о ВСУ, которые якобы обстреляли больницу с детьми в Донецке.

Сначала российская пропагандистка Ольга Скабеева сообщила о попадании украинского снаряда в пустое здание детской больницы. Спустя некоторое время на канале "Россия 1" вышли два новых сюжета. В одном из них заявили о трех минах калибра 122 мм, которые были выпущены по больнице, а во втором и вовсе о 200 снарядах, которые разбомбили больницу с 32 маленькими детьми.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV российская пропаганда Фейки российских СМИ Российско-украинский конфликт
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
Тег
Новости России
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hunt andres
hunt andres
Принуждать к миру Москва умеет. Вспомните своих носатых побратимов в 2008 году:-)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Грузинские правительственные силы предприняли в ночь на 8 августа штурм столицы Южной Осетии Цхинвала с использованием реактивной артиллерии, в ходе которого погибли как гражданское население, так и российские миротворцы, что руководство России сочло достаточным поводом для прямого вмешательства в конфликт российской армии. А принуждать к миру мы умеем...
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
стереть с лица земли эту варварскую педерацию
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