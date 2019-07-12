Поребрик News: в Госдуме РФ захотели "принудить к миру" Украину

Кремлевская пропаганда придумала новый фейк об обстрелах оккупированного Донецка украинскими военными. Кроме того, Украину и Грузию пообещали "принудить к миру".

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Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой в ПАСЕ попытался доказывать грузинской журналистке, что его страна законно оккупировала Абхазию и Южную Осетию.

"Россия не оккупировала ваши территории! Дело в том, что руководство вашей страны осмелилось убивать людей на своей территории, напав на Южную Осетию. Если Россия враг и оккупант, то вам надо сидеть как можно тише и вести себя как можно скромнее, а не хамить в отношении России! Грузия и ваш президент так называемый смеет писать в своих соцсетях, что Россия – враг и оккупант! И вы считаете, что после этого можно говорить об отношениях нормальных между Грузией и Россией?!" – заявил Толстой.

Пропагандистка Ольга Скабеева поведала россиянам, что власти Украины намерены преследовать детей, которые не признают лидера ОУН Степана Бандеру героем.

"За непризнание Крыма территорией Украины будут сажать на пять лет! Радикалы набросились на Зеленского, и чем все закончилось? Правильно – они подружились... Детям, которые были в российском Крыму, отныне нельзя представлять на "Евровидении" Украину. То есть, следующий шаг – люстрировать детей, которые не считают Бандеру героем! До этого тоже, я думаю, доживем", – заявила Скабеева.

Депутат Госдумы РФ, одиозный коммунист Леонид Калашников заявил, что Россия должна "принудить к миру" Украину и Грузию.

"Принуждение к миру придумали не мы – Запад, Европа и Америка. Принуждение к миру, операция, это, видимо, единственное, что может вразумить сегодня вот этих молодчиков – Грузию и Украину", – дерзко высказался Калашников.

Российские СМИ попались на наглой лжи о ВСУ, которые якобы обстреляли больницу с детьми в Донецке.

Сначала российская пропагандистка Ольга Скабеева сообщила о попадании украинского снаряда в пустое здание детской больницы. Спустя некоторое время на канале "Россия 1" вышли два новых сюжета. В одном из них заявили о трех минах калибра 122 мм, которые были выпущены по больнице, а во втором и вовсе о 200 снарядах, которые разбомбили больницу с 32 маленькими детьми.

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