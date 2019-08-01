Поребрик News: на росТВ устроили переполох из-за украинских танков

Российские пропагандисткие СМИ истерично отреагировали на учения украинских танкистов на Донбассе. Также в РФ пообещали, что Украина без российского газа замерзнет и распадется на куски.

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На российском пропагандистском телевидении возник ажиотаж из-за церемонии перезахоронения во Львовской области воинов дивизии "Галичина". Украину обвинили в поддержке нацистской идеологии.

"В последний путь военных преступников проводили торжественным залпом военнослужащие ВСУ. Местный священник ПЦУ пообещал мертвым эссэсовцам Царство Небесное. Особое внимание на дресс-код гостей – исключительно нацистская форма, вышиванки. Кошмар!" – возмутилась пропагандистка Ольга Скабеева.

Террорист "ДНР" Евгений Кириленко, который является родным братом главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, дал скандальное интервью для российского пропагандистского телеканала "Россия 1".

"Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды, я бы даже сказал диаметрально противоположные. Ну, и после этого мы как-то в телефонном режиме высказали друг другу, может быть, не сильно мягко свои точки зрения, после чего просто прекратили общаться. Я сказал, что не "укроп" и против бандеровцев. Открываю "Яндекс", читаю первой строчкой: "Главой назначен брат сепаратиста", – заявил предатель Украины.

Российский пропагандист Евгений Попов заявил о том, что зимой Украина якобы замерзнет без газа из страны-агрессора.

"Страну ждет худший сценарий из всех возможных. Уже рисуют такие печальные картины. Чтобы пережить эту зиму, закачивать газ в подземные хранилища незалежной начали уже сейчас, причем в каких-то просто невероятных, максимальнейших объемах. Замерзнут, и будет другой Майдан", – заявил Попов.

Российский режиссер Карен Шахназаров, поддерживающий путинскую оккупационную политику, заявил, что Украина якобы распадется, если не откажется от пророссийски настроенной части своего общества.

"Украина это большой осколок советской и Российской империи, получившийся в результате глупости русских политиков, которые оттолкнули эту часть. Теперь Украине надо прежде всего определяться – либо она делает мононациональное государство, но тогда вам надо по-хорошему отказаться от той части общества, которая не хочет с вами быть, либо вам нужно сохранять многонациональный характер с ориентацией на Россию. Другого пути нет!" – заявил российский режиссер.

Пропагандистка Ольга Скабеева взорвалась возмущениями из-за масштабных военных учений ВСУ на одном из полигонов в зоне ООС на Луганщине.

"Если Зеленский где-то на пляже хохочет, это не мирный сигнал. Главный сигнал – это танковые учения в Луганской области. Вот это сигнал для людей! Нам учения не нравятся! Мы не понимаем, как ты собираешься реинтегрировать Донбасс одновременно этот самый Донбасс танками (наводняя. – Ред.), понтонные мосты накладывая, раскидывая! Это странно выглядит – Волкер на войне и танковые учения. А так-то вы, естественно, миротворцы!" – выкрикнула Скабеева.

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