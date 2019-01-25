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Попутали нардепов: росСМИ нелепо опозорились из-за обиженной Скабеевой

6.2тЧитать материал на украинском

Пропагандисты Кремля допустили нелепую ошибку, пытаясь оправдать недавнее унижение журналистки телеканала "Россия" Ольги Скабеевой в ПАСЕ.

Так, пропутинский "Пятый канал" опубликовал статью, в которой участника украинской делегации и конфликта со Скабеевой, внефракционного народного депутата Верховной Рады Борислава Березу обвинили в якобы склонности к дракам.

При этом сотрудники росСМИ в качестве доказательства указали видео потасовки, состоявшейся ранее в ВР Украины.

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Униженную в ПАСЕ пропагандистку Скабееву показали в едкой карикатуре

Скабеева в ПАСЕ

Скабеева в ПАСЕ

Корреспондент.net

"Ранее "Пятый канал" публиковал видео о буйном нраве Березы — он дерется не только за рубежом, но и у себя на работе, в Верховной раде", — утверждается в материале пропагандистов.

Однако участником инцидента в украинском парламенте был другой человек — тезка Борислава по фамилии, нардеп от "Народного фронта" Юрий Береза.

Попутали нардепов: росСМИ нелепо опозорились из-за обиженной Скабеевой

Скриншот

Юрий Береза

Юрий Береза

facebook.com/jury.bereza

Борислав Береза

Борислав Береза

facebook.com/borislav.bereza

Напомним, 24 января в кулуарах ПАСЕ Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Пропагандистку пытались оттеснить, а Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.

Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко (БПП) дал жесткий отпор Скабеевой в ПАСЕ, которая задавала ему едкие вопросы о военнопленных украинских моряках. Он пригрозил ей Гаагским трибуналом и вручил рулон туалетной бумаги.

Того же дня глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отпустил в ее адрес комментарий с подколкой, назвав ее "сливным бачком".

"Видите, там стоит такая персона? То, что их сюда прислали, является доказательством того, что Украина наступила кое-кому на больной мозоль", — сказал он.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Юрий БерезаБорислав Береза
Место
Россия
Теги
УкраинаВерховная Рада УкраиныПАСЕСМИфейкидепутат
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапопидары - это тупорылый скот, поэтому они не в состоянии отличить совершенно не похожих между собой людей, носящих одинаковую фамилию. Дебилы, бл...
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Так и надо делать со всеми кремлёвскими пропагандонами,гнать отовсюду... РашаТв только для ватоголовых путиноидов обитающих на Пидороссии...
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Южный Гарик
Южный Гарик
В сортах говна разбираться не обязательно....
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Южный Гарик, так хватай лопату и без разбора начинай жрать гавно!
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