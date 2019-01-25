Попутали нардепов: росСМИ нелепо опозорились из-за обиженной Скабеевой

Пропагандисты Кремля допустили нелепую ошибку, пытаясь оправдать недавнее унижение журналистки телеканала "Россия" Ольги Скабеевой в ПАСЕ.

Так, пропутинский "Пятый канал" опубликовал статью, в которой участника украинской делегации и конфликта со Скабеевой, внефракционного народного депутата Верховной Рады Борислава Березу обвинили в якобы склонности к дракам.

При этом сотрудники росСМИ в качестве доказательства указали видео потасовки, состоявшейся ранее в ВР Украины.

Новости Униженную в ПАСЕ пропагандистку Скабееву показали в едкой карикатуре

Скабеева в ПАСЕ Корреспондент.net

"Ранее "Пятый канал" публиковал видео о буйном нраве Березы — он дерется не только за рубежом, но и у себя на работе, в Верховной раде", — утверждается в материале пропагандистов.

Однако участником инцидента в украинском парламенте был другой человек — тезка Борислава по фамилии, нардеп от "Народного фронта" Юрий Береза.

Скриншот

Юрий Береза facebook.com/jury.bereza

Борислав Береза facebook.com/borislav.bereza

Напомним, 24 января в кулуарах ПАСЕ Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Пропагандистку пытались оттеснить, а Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.

Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.

Это было красиво!!! Правый ХУК в предплечье скабаевой 😎✌🏻

Кто это человек?? Напишем ему слова Благодарности!! pic.twitter.com/HyZQVxZrFF — UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) 24 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко (БПП) дал жесткий отпор Скабеевой в ПАСЕ, которая задавала ему едкие вопросы о военнопленных украинских моряках. Он пригрозил ей Гаагским трибуналом и вручил рулон туалетной бумаги.

Того же дня глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отпустил в ее адрес комментарий с подколкой, назвав ее "сливным бачком".

"Видите, там стоит такая персона? То, что их сюда прислали, является доказательством того, что Украина наступила кое-кому на больной мозоль", — сказал он.

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