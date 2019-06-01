"Пока все на огородах: в России допустили отключения интернета уже летом

Кремль может отключить интернет по всей России, не дожидаясь 1 ноября, даты, когда должен заработать Закон об изоляции российского сегмента интернета.

Таким образом, правительство пытается не допустить народного бунта через ряд непопулярных законов, которые собирается принять летом, сказал в интервью OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник.

"Грядут новые непопулярные законы. Например, налог на экологичность, отъем дачных участков. Все это может раскалить общественный котел и в разы поднять общественно-политический градус. Котел может закипеть к августу-сентябрю, хоть сейчас это кажется невозможным. Чтобы избежать напряжения, интернет могут отключить к сентябрю или вообще летом, пока все на огородах", – предположил журналист.

Отключение интернета в России AKKet

По его словам, для российской власти просачевание любой информации, которая противоречит пропаганде и является правдой – губительно, ведь может вызвать волну недовольства.

"Но молодежи уже не объяснишь, что нет интернета, и это – то самое поколение, которое может восстать. Это будут уже не "хомячки Навального", а серьезные молодые люди. Не знаю, кто выступит организатором всего этого, но лидеры очень быстро найдутся", – считает Сотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России установили тотальный контроль над интернетом: что это значит.

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